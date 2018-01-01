Трамп визначився з кандидатурою нового глави АНБ

Накасоне нині керує кібер-командуванням Сухопутних сил США

Президент США Дональд Трамп номінував на посаду директора Агентства національної безпеки (АНБ) генерал-лейтенанта Пола Накасоне, який нині керує кібер-командуванням Сухопутних сил США. Про це повідомив спеціальний помічник президента США з Роб Джойс, який також відповідає за координацію кібер-безпеки в Білому домі. «Вітаємо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пол Накасоне

Накасоне нині керує кібер-командуванням Сухопутних сил США

Президент США Дональд Трамп номінував на посаду директора Агентства національної безпеки (АНБ) генерал-лейтенанта Пола Накасоне, який нині керує кібер-командуванням Сухопутних сил США.

Про це повідомив спеціальний помічник президента США з Роб Джойс, який також відповідає за координацію кібер-безпеки в Білому домі.

«Вітаємо генерал-лейтенанта Пола Накасоне, номінованого (президентом) на посаду директора АНБ, командувача кібер-командування, що обіцяє йому четверту зірку (на генеральські погони)», – написав на офіційній твітер-сторінці чиновник з Білого дому.

Джойс також назвав генерала Накасоне «винятковим лідером для двох виняткових організацій», який має великий досвід у сфері кібер-безпеки.

Як повідомлялося раніше, чинний директор АНБ генерал Майкл Роджерс на початку року заявив, що залишить свою посаду навесні. Він був призначений керувати Агентством ще за часів адміністрації президента Барака Обами.