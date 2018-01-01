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    Трамп визначився з кандидатурою нового глави АНБ

    Накасоне нині керує кібер-командуванням Сухопутних сил США
    Президент США Дональд Трамп номінував на посаду директора Агентства національної безпеки (АНБ) генерал-лейтенанта Пола Накасоне, який нині керує кібер-командуванням Сухопутних сил США. Про це повідомив спеціальний помічник президента США з Роб Джойс, який також відповідає за координацію кібер-безпеки в Білому домі. «Вітаємо
    • Сьогодні, 05:16
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    Пол Накасоне&nbsp;
    Пол Накасоне 

    Накасоне нині керує кібер-командуванням Сухопутних сил США

    Президент США Дональд Трамп номінував на посаду директора Агентства національної безпеки (АНБ) генерал-лейтенанта Пола Накасоне, який нині керує кібер-командуванням Сухопутних сил США.

    Про це повідомив спеціальний помічник президента США з Роб Джойс, який також відповідає за координацію кібер-безпеки в Білому домі.

    «Вітаємо генерал-лейтенанта Пола Накасоне, номінованого (президентом) на посаду директора АНБ, командувача кібер-командування, що обіцяє йому четверту зірку (на генеральські погони)», – написав на офіційній твітер-сторінці чиновник з Білого дому. 

    Джойс також назвав генерала Накасоне «винятковим лідером для двох виняткових організацій», який має великий досвід у сфері кібер-безпеки.

    Як повідомлялося раніше, чинний директор АНБ генерал Майкл Роджерс на початку року заявив, що залишить свою посаду навесні. Він був призначений керувати Агентством ще за часів адміністрації президента Барака Обами. 

    США Дональд Трамп чиновник
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