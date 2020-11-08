  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Байден задумав скасувати ряд указів Трампа

    • Розсилка
    <p>Байден пообіцяв повернути Сполученим Штатам повагу у світі</p> - Байден задумав скасувати ряд указів Трампа

    Байден пообіцяв повернути Сполученим Штатам повагу у світі

    Байден під час свого виступу зі зверненням до американського народу пообіцяв повернути Сполученим Штатам повагу у світі

    Джо Байден, який переміг на виборах президента США, задумав скасувати ряд розпоряджень Дональда Трампа, як тільки вступить на посаду 20 січня. Про це пише The Washington Post з посиланням на обізнані джерела.

    Так, Байден планує повернути Сполучені Штати у Паризьку хартію по клімату, а також скасувати вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

    Крім цього, за даними джерел видання, Байден хоче негайно скасувати заборону на імміграцію, який був націлений на багато країн з мусульманською більшістю, а також відновити програму, яка дозволяє людям, незаконно привезеним в США в дитинстві, залишатися в країні.

    Видання також зазначає, що головні радники Байдена місяцями працювали над тим, як найкраще реалізувати його передвиборчий план, і навіть зібрали книгу з його передвиборчих обіцянок, на основі яких він буде приймати ті чи інші рішення.

    Раніше Байден під час свого виступу зі зверненням до американського народу пообіцяв повернути Сполученим Штатам повагу в світі. Також він заявив про намір об’єднати суспільство і домагатися лідерства Америки в світі.

    Раніше повідомлялося, що лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

    Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

    Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

    Читайте також:
    Містер президент Джо Байден. Історія перемог над собою і Трампом
    США Джозеф Байден Дональд Трамп президент ВООЗ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies