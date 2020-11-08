Байден задумав скасувати ряд указів Трампа

Байден під час свого виступу зі зверненням до американського народу пообіцяв повернути Сполученим Штатам повагу у світі

Джо Байден, який переміг на виборах президента США, задумав скасувати ряд розпоряджень Дональда Трампа, як тільки вступить на посаду 20 січня. Про це пише The Washington Post з посиланням на обізнані джерела.

Так, Байден планує повернути Сполучені Штати у Паризьку хартію по клімату, а також скасувати вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Крім цього, за даними джерел видання, Байден хоче негайно скасувати заборону на імміграцію, який був націлений на багато країн з мусульманською більшістю, а також відновити програму, яка дозволяє людям, незаконно привезеним в США в дитинстві, залишатися в країні.

Видання також зазначає, що головні радники Байдена місяцями працювали над тим, як найкраще реалізувати його передвиборчий план, і навіть зібрали книгу з його передвиборчих обіцянок, на основі яких він буде приймати ті чи інші рішення.

Раніше Байден під час свого виступу зі зверненням до американського народу пообіцяв повернути Сполученим Штатам повагу в світі. Також він заявив про намір об’єднати суспільство і домагатися лідерства Америки в світі.

Раніше повідомлялося, що лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

Читайте також: