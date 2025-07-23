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Туристи змінюють вподобання: у Європі відбувається революція у подорожах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Туристи змінюють вподобання: у Європі відбувається революція у подорожах
Деякі туристи спеціально обирають для відпочинку більш прохолодні країни
фото із відкритих джерел

Традиційні курорти – Іспанія, Італія, Греція та Туреччина – страждають від рекордних температур, тож туристи обирають інші країни

У Європі туристичні вподобання стрімко змінюються – все більше мандрівників відмовляються від традиційних південних напрямків через спеку та обирають прохолодну північ. Про це свідчать результати досліджень, проведених Європейською комісією з туризму (ETC), пише «Главком» із посиланням на nasha.la.lv.

Згідно з опитуванням, 76% європейців вже переглянули свої літні маршрути через зміну клімату. Понад третина (33,7%) респондентів навмисно уникають регіонів, де очікуються екстремальні погодні умови, особливо задушлива спека.

Традиційні курорти – Іспанія, Італія, Греція та Туреччина – страждають від рекордних температур, частих лісових пожеж та перегріву інфраструктури. Південна Європа, яка раніше вважалася раєм для туристів, перетворюється на зону ризику. За даними ISGlobal, лише у 2023 році внаслідок спеки в Європі загинуло понад 47 тис. людей.

Все це призвело до нової тенденції: туристи масово кинулися до Північної Європи. Скандинавія, країни Балтії та Східної Європи (включаючи Чехію, Польщу, Румунію та Болгарію) стають новими фаворитами. Наприклад, бронювання турів по Скандинавії в британському агентстві Intrepid Travel зросло на 40%, а в Magnetic North Travel запити на сімейні тури з активним відпочинком у Норвегії подвоїлися.

Паралельно активно просувається термін Coolcation – «круті канікули». Туристичні агентства використовують його як маркетинговий хід, пропонуючи комфортний відпочинок подалі від палючого сонця.

Якщо спека, лісові пожежі та кліматичні ризики збережуться в південних країнах, літня карта Європи докорінно зміниться в найближчі кілька років – туристичний центр переміститься на північ.

Нагадаємо, туризм є головним рушієм економіки для багатьох країн, сприяючи створенню робочих місць, розвитку інфраструктури та міжнародних зв’язків. Про десять країн за розміром їхньої туристичної економіки розповідає Visual Capitalist із посиланням на дані Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC)

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Теги: Скандинавія канікули Іспанія спека туризм відпочинок Європа

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