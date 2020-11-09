Джилл Байден збирається порушити 231-річну традицію перших леді США

Історично прийнято, що перша леді повинна жити в Білому домі разом з президентом і повністю присвятити себе сімейними обов’язками

Джилл Байден, яка за прогнозами стане першою леді після перемоги свого чоловіка Джо на виборах, порушить 231-річну традицію всіх дружин президентів США.

Як повідомляє USA Today, Джилл Байден має намір поєднувати свою кар'єру з обов’язками першої леді: вона більше 40 років працює вчителькою англійської мови і викладачем у дітей з емоційними розладами.

Історично прийнято, що перша леді повинна жити в Білому домі разом з президентом і повністю присвятити себе сімейними обов’язками. Однак Джилл не планує кидати роботу.

«Якщо ми дістанемося Білого дому, я буду продовжувати викладати», – сказала вона в інтерв'ю CBS Sunday Morning в серпні.

У той же час вона взяла відпустку на час президентської кампанії свого чоловіка.

До цього лише дружина Франкліна Рузвельта Елеонора намагалася зберегти роботу будучи першою леді, проте потім зрозуміла, що не справляється з подвійним навантаженням.

Джилл Байден також продовжувала працювати вчителькою, коли її чоловік був віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами.