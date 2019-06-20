Трамп за день назбирав майже $24 млн пожертв на президентську кампанію



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Трамп оголосив про початок кампанії з метою його переобрання на майбутніх в 2020 році виборах

Дональд Трамп менш ніж за добу зібрав більше 24 млн доларів на своє переобрання президентом США на виборах 2020 року.

Про це повідомила в середу в своєму Twitter голова Національного комітету Республіканської партії США (НКРП - центральний орган партії) Ронна Ромні Макденіел.

«Дональд Трамп зібрав на своє переобрання рекордні 24,8 млн доларів менше ніж за 24 години. Рівню ентузіазму щодо президента немає рівних й подібних йому», - написала голова НКРП.

Нагадаємо, Трамп, виступаючи у вівторок перед прихильниками в Орландо, оголосив про офіційний початок кампанії з метою його переобрання на майбутніх в 2020 році виборах.

59-е вибори президента США пройде 3 листопада 2020 року. Перші збори партійних активістів в ході майбутньої президентської кампанії відбудуться в штаті Айова на початку лютого 2020 року.

З'їзд Демократичної партії, на якому буде висунутий кандидат в президенти, відбудеться з 13 по 16 липня 2020 року в Мілуокі (штат Вісконсін).

Республіканці проведуть свій з'їзд з 24 по 27 серпня 2020 року в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна).