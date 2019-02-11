Трамп запевняє, що працює більше, ніж попередники



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Президент США Дональд Трамп

Американський лідер Дональд Трамп підкреслив, що працює більше годин, ніж майже всі його попередники

Президент США Дональд Трамп спробував виправдатися за свій робочий графік, який просочився у ЗМІ на початку місяця, наголосивши, що насправді він працює більше годин на добу, ніж майже всі попередні президенти.

Про це він написав у Твіттері.

«ЗМІ змогли отримати мій робочий графік, що було дуже легко зробити, але його потрібно було подавати в позитивному світлі, не в негативному.

Там де (в графіку – ред.) було вказано «Executive Time», я, як правило, працюю, а не розслабляюся. Насправді, я, мабуть, працюю більше годин, ніж майже будь-який попередній президент», – заявив Трамп.

The media was able to get my work schedule, something very easy to do, but it should have been reported as a positive, not negative. When the term Executive Time is used, I am generally working, not relaxing. In fact, I probably work more hours than almost any past President..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 лютого 2019 р.

Як доказ своєї продуктивності, глава Білого дому написав, що коли він став президентом, то отримав «країну в безладі», з «виснаженим військом та нескінченними війнами». Тому, зазначив Трамп, у нього «не було іншого вибору, ніж працювати продовж довгих годин».

Нагадаємо, 3 лютого американське популярне видання Axios оприлюднило документ, який розписує особистий розклад роботи президента за останні три місяці.

Як з'ясувалося, з понад 500 годин роботи Дональд Трамп витратив 297 годин на так званий Executive Time, що може означати все що завгодно – від роботи з документами до особистого відпочинку. За свідченнями джерел, президент здебільшого використовував цей час для перегляду телевізора, розмов із друзями, написання твітер-повідомлень.

І лише трохи менше 80 годин за три місяці були вказані в графіку президента як ділові зустрічі, близько 50 годин – переїзди, 39 годин – на прийом їжі, й приблизно 40 годин на інші заходи.