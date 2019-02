Трамп запевняє, що працює більше, ніж попередники

Американський лідер Дональд Трамп підкреслив, що працює більше годин, ніж майже всі його попередники

Президент США Дональд Трамп спробував виправдатися за свій робочий графік, який просочився у ЗМІ на початку місяця, наголосивши, що насправді він працює більше годин на добу, ніж майже всі попередні президенти.

Про це він написав у Твіттері.

«ЗМІ змогли отримати мій робочий графік, що було дуже легко зробити, але його потрібно було подавати в позитивному світлі, не в негативному.

Там де (в графіку – ред.) було вказано «Executive Time», я, як правило, працюю, а не розслабляюся. Насправді, я, мабуть, працюю більше годин, ніж майже будь-який попередній президент», – заявив Трамп.

The media was able to get my work schedule, something very easy to do, but it should have been reported as a positive, not negative. When the term Executive Time is used, I am generally working, not relaxing. In fact, I probably work more hours than almost any past President.....