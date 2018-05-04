Трамп заявив, що час і місце зустрічі із Кім Чен Ином вже узгоджені

США очікують звільнення заручників до саміту із лідером КНДР

У рамках короткого спілкування із пресою перед відльотом із Білого дому президент США Дональд Трамп заявив про те, що Вашингтону вдалося узгодити час і місце проведення першого саміту американського і північнокорейського лідерів. Про це 4 травня повідомляє інформаційне агентство Reuters. За словами Трампа, незабаром буде оприлюднена інформація



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США очікують звільнення заручників до саміту із лідером КНДР

У рамках короткого спілкування із пресою перед відльотом із Білого дому президент США Дональд Трамп заявив про те, що Вашингтону вдалося узгодити час і місце проведення першого саміту американського і північнокорейського лідерів.

Про це 4 травня повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За словами Трампа, незабаром буде оприлюднена інформація про деталі зустрічі.

Представники Білого дому підтверджують, що історична зустріч може статися вже в травні на фоні того, що Пхеньян готовий піти на певні поступки по питанням власної ядерної програми та іншим питанням, які викликають суперечності із США.

Трамп заявив про дуже плідні попередні переговори із Пхеньяном, в тому числі про звільнення трьох американських заручників. Очікується, що їх можуть звільнити вже напередодні зустрічі президента США і Кім Чен Ина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що напередодні зустрічі із північнокорейським очільником Кім Чен Ином Трамп може провести традиційний саміт із очільником Південної Кореї Мун Чже Іном.