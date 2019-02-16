Трамп заявив, що його висунули на Нобелівську премію миру



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На Нобелівську премію миру цьогоріч номінували понад 300 кандидатів

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Японії Шіндзо Абе висунув його на Нобелівську премію, за його роботу з розблокування Північної Кореї.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

«Прем’єр-міністр Японії Абе подарував мені примірник листа, який він надіслав людям, які вручають, те що називають Нобелівською премію», — сказав Трамп.

Уряд Японії зазначив, що поки утримується від коментаря.

Нагадаємо, до списку на здобуття Нобелівської премії миру 2019 року увійшли понад 300 претендентів.

Таким чином, цього року номіновано значну кількість кандидатів, зазначили в комітеті, додавши, що найбільшу в історії кількість претендентів на Нобелівську премію миру було висунути в 2016 році – 376 осіб.

Відповідно до правил Норвезького нобелівського комітету, інформація про кандидатів на премію оприлюднюється лише через 50 років після вручення цієї нагороди.

Як повідомлялося, кандидати на премію щорічно висуваються до 1 лютого. Протягом березня-квітня комітет формує «шорт-лист» на підставі робіт і праць кандидатів. Ім'я переможця оголошують у жовтні.

Минулого року премію миру було вручено хірургу з Демократичної Республіки Конго Денису Муквеге і правозахисниці з Іраку Наді Мурад за боротьбу із сексуальним насильством у збройних конфліктах.