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    Трамп знову закликав скасувати лотерею Green Card

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    Трамп знову закликав скасувати лотерею Green Card

    Інтернет-лотерея проводиться американським урядом країни щороку

    Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність скасувати лотерею Green Card, а також закликав прискорити будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

    Про це глава Білого дому написав у Twitter.

    «Ми повинні мати прикордонну безпеку, звільнитися від ланцюгової міграції, лотерей, практики «зловити і звільнити» — і перейти до імміграції, яка базується на системі MERIT (система заслуг, врахування компетенції — ред.)», — написав він.

    Також президент США закликав прискорити будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

    Green Card — один із способів іммігрувати в США, який був доступний майже всім. Інтернет-лотерея проводиться американським урядом країни щороку.

    Нагадаємо, у серпні 2017 року Трамп представив законопроект RAISE, який передбачає відмову від лотереї Green Card.

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