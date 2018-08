Трамп знову закликав скасувати лотерею Green Card

Інтернет-лотерея проводиться американським урядом країни щороку

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність скасувати лотерею Green Card, а також закликав прискорити будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

«Ми повинні мати прикордонну безпеку, звільнитися від ланцюгової міграції, лотерей, практики «зловити і звільнити» — і перейти до імміграції, яка базується на системі MERIT (система заслуг, врахування компетенції — ред.)», — написав він.

Також президент США закликав прискорити будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

We must have Border Security, get rid of Chain, Lottery, Catch & Release Sanctuary Cities - go to Merit based Immigration. Protect ICE and Law Enforcement and, of course, keep building, but much faster, THE WALL!