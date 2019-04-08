Трамп звільнив голову секретної служби США



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Про причини звільнення поки не повідомляється

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився звільнити голову секретної служби США Рендольфа Аллеса.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Як повідомляє телеканал з посиланням на джерела в адміністрації, президент Дональд Трамп проінструктував в.о. глави апарату Білого дому Міка Малвейні звільнити Аллеса.

«Президент Дональд Трамп проінструктував виконуючого обов'язки глави апарату Білого дому Міка Малвейні звільнити Аллеса. Аллес поки що залишається на посаді, але його попросили залишити її», - сказано в повідомленні.

Про причини звільнення поки не повідомляється. Але, як повідомляють джерела, це може бути пов'язано з недавнім інцидентом, коли громадянка Китаю зуміла незаконно проникнути на територію заміської резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

Секретна служба Сполучених Штатів Америки є структурою, що підкоряється міністерству внутрішньої безпеки. Її співробітники займаються охороною президента США і членів його сім'ї, а також деяких інших чиновників адміністрації.