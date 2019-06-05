Трамп звинуватив ЗМІ у заниженні його рейтингів



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Близько 53% опитаних американців негативно оцінюють роботу Трампа

Нинішній президент США Дональд Трамп назвав медіа, які критикують діяльність його кабінету, «корумпованими ЗМІ» та звинуватив їх у заниженні його рейтингів.

Про це він написав у середу на власній сторінці у Twitter.

«Якби геть корумповані ЗМІ були менш корумпованими, то я піднявся би в рейтингах на 15 пунктів завдяки нашому величезному успіху в економіці, можливо, найкращому за всі часи! Якби корумповані ЗМІ були дійсно справедливими, то я піднявся би на 25 пунктів. Проте, незважаючи на «фейкові новини», ми маємо чудові результати!» – написав глава Білого дому.

Тим часом, за останніми оприлюдненими рейтингами, зокрема, компанії Real Clear Politics, нинішній президент США має дійсно високий рейтинг в питанні економічних досягнень – 43,9%.

Водночас, близько 53% опитаних негативно оцінюють його роботу. Менше людей (41,5%) підтримують Трампа у сфері зовнішньої політики. І найменший показник у рейтингу (38%) глава Білого дому отримав у питанні курсу країни.