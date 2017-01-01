Трампа звинуватили, що він забагато часу витрачає на відпочинок

Трамп провів 78 днів на полі для гри в гольф лише за 10 місяців перебування на посаді президента

Президент США Дональд Трамп, кортеж якого в четвер прибув до гольф-клубу в Вест Палм Біч (штат Флорида – ред.), провів свій 78 день на полі для гри в гольф лише за 10 місяців перебування на посаді президента. На цьому наголошується в публікації центрального американського видання The Hill. «Це буде 16-й день, який Трамп провів як



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Трамп провів 78 днів на полі для гри в гольф лише за 10 місяців перебування на посаді президента

Президент США Дональд Трамп, кортеж якого в четвер прибув до гольф-клубу в Вест Палм Біч (штат Флорида – ред.), провів свій 78 день на полі для гри в гольф лише за 10 місяців перебування на посаді президента.

На цьому наголошується в публікації центрального американського видання The Hill.

«Це буде 16-й день, який Трамп провів як президент на полі для гольфу в Вест-Палм-Біч, розміщеному менш як за п’ять миль від Мар-а-Лаго (особистої резиденції Трампа – ред.)», – йдеться в повідомленні.

Це також 78-й день, який президент провів на одному із власних комплексів для гольфу, і «100-й день, який він провів у своїх володіннях із часу вступу на посаду», зазначає видання.

Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп офіційно обіймає цю посаду з 20 січня нинішнього року. З того часу він неодноразово зазнавав критики з боку політичних кіл у Сполучених Штатах, а також ЗМІ щодо витрачання бюджетних коштів на часті поїздки до Флориди та інших штатів для гри в гольф.

Зараз президент США відправився до своєї резиденції у Флориди, де він перебуватиме протягом свят до Дня подяки, який традиційно відзначається кожний четвертий четвер листопада в Сполучених Штатах Америки.