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    Транспортний колапс у Лисичанську: у місті зупинилися тролейбуси

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    Транспортний колапс у Лисичанську: у місті зупинилися тролейбуси

    Транспорт зупинився через борги перед «Луганським енергетичним об’єднанням»

    Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання» знеструмило за борги комунальне підприємство Лисичанської міської ради Електроавтотранс, через що у місті зупинилися тролейбуси.

    Про це повідомляє прес-служба «Луганського енергетичного об’єднання» у Facebook.

    Зазначається, що борг Електроавтотрансу «тільки за активну електроенергію» складає 892 тисячі гривень.

    «А за липень комунальники взагалі не перерахували жодної копійки оплати. Керівництво КП не зреагувало на попередження, то ж вийшло так, що частина тролейбусів після знеструмлення об'єктів підприємства навіть залишилась на лініях, не в змозі повернутися до депо», — йдеться у повідомленні.

    Також у прес-службі розповіли, що міська влада Лисичанська пообіцяла виділити 1 мільйон гривень на сплату цього боргу 6 серпня.

    Проте у «Луганському енергетичному об’єднанні» наголосили, що часто стикаються з «хитрощами споживачів», тому вимагають сплатити борг для відновлення енергопостачання.

    Крім того, у повідомленні йдеться, що на підконтрольній частині Луганщини борги споживачів складають близько 700 мільйонів гривень та постійно зростають.

    «Найбільші борги у комунальників — близько 550 млн грн. Це вже призвело до масштабних проблем та до зростання соціальної напруги в прифронтовому регіоні», — розповіли у прес-службі.

    У зв’язку з цим 7 серпня працівники «Луганського енергетичного об’єднання» планують провести пікети біля комунальних підприємств та органів місцевої влади у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську.

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