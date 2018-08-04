Транспортний колапс у Лисичанську: у місті зупинилися тролейбуси



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Транспорт зупинився через борги перед «Луганським енергетичним об’єднанням»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання» знеструмило за борги комунальне підприємство Лисичанської міської ради Електроавтотранс, через що у місті зупинилися тролейбуси.

Про це повідомляє прес-служба «Луганського енергетичного об’єднання» у Facebook.

Зазначається, що борг Електроавтотрансу «тільки за активну електроенергію» складає 892 тисячі гривень.

«А за липень комунальники взагалі не перерахували жодної копійки оплати. Керівництво КП не зреагувало на попередження, то ж вийшло так, що частина тролейбусів після знеструмлення об'єктів підприємства навіть залишилась на лініях, не в змозі повернутися до депо», — йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі розповіли, що міська влада Лисичанська пообіцяла виділити 1 мільйон гривень на сплату цього боргу 6 серпня.

Проте у «Луганському енергетичному об’єднанні» наголосили, що часто стикаються з «хитрощами споживачів», тому вимагають сплатити борг для відновлення енергопостачання.

Крім того, у повідомленні йдеться, що на підконтрольній частині Луганщини борги споживачів складають близько 700 мільйонів гривень та постійно зростають.

«Найбільші борги у комунальників — близько 550 млн грн. Це вже призвело до масштабних проблем та до зростання соціальної напруги в прифронтовому регіоні», — розповіли у прес-службі.

У зв’язку з цим 7 серпня працівники «Луганського енергетичного об’єднання» планують провести пікети біля комунальних підприємств та органів місцевої влади у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську.