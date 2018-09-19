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    Кримінал

    Держбюро розслідувань планує у листопаді відкрити перші провадження

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    <span>Тестування кандидатів на посади в Державне бюро розслідувань 05.11.2016</span> - Держбюро розслідувань планує у листопаді відкрити перші провадження
    Тестування кандидатів на посади в Державне бюро розслідувань 05.11.2016

    ДБР мають обрати 1,5 тисячі співробітників, для цього оголошували конкурс на 674 посади, який вже добігає кінця

    Державне бюро розслідувань відкриє перші провадження уже в листопаді.

    Про це заявив директор ДБР Роман Труба на засіданні комітету міністрів Ради Європи у Страсбурзі, повідомляє прес-служба відомства.

    «Державне бюро розслідувань розпочне роботу як правоохоронний орган. Це відбудеться у листопаді цього року одразу після призначення на посади слідчих територіальних управлінь», – сказав Труба. 

    Він нагадав, що до ДБР мають обрати 1,5 тисячі співробітників, для цього оголошували конкурс на 674 посади, який вже добігає кінця.

    «Вже обрано 320 переможців конкурсу. Частина з них призначена на посаду. На завершальному етапі – співбесіди з кандидатами на посади слідчих територіальних управлінь Бюро. Потрібно близько місяця, щоб завершити цей конкурс», – заявив Труба.

    Крім того, за його словами, ДБР треба передати матеріали поліграфу 27 переможців конкурсу на керівні посади, який проводила зовнішня комісія. 

    А також внести зміни до закону про ДБР, завершити формування територіальних управлінь та отримати приміщення, яке відповідає вимогам правоохоронного органу.

    «Я розумію, що не всі пункти буде виконано у найближчий час. У нас немає можливості чекати – ми розпочнемо роботу з тими ресурсами, які є: без відповідного приміщення, оперативних підрозділів та керівної ланки», - підсумував Труба.  

    Як повідомлялося напередодні, скоріше за все видавництво «Преса України», що знаходиться поблизу станції метро «Шулявська», припиняє своє існування. Фасадний корпус збережеться і у ньому розміститься Державне бюро розслідувань.

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