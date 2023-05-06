Три склади боєприпасів та понад десять ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по ворогу

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 6 травня

Триває 437-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито близько 50 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 6 травня.

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Ворожі удари по Україні

Минулої доби противник завдав вісім ракетних, 49 авіаційних ударів та здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по Іванівці, Леонівці, Бучках Чернігівської області та Зноб-Трубчевській на Сумщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стара Гута, Баранівка, Товстодубове, Бачівськ, Ходине, Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук'янці, Нескучне, Стариця на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане та Стельмахівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Невське, Ямполівка, Білогорівка, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

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На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Безуспішно окупанти атакували у напрямку Григорівки, Іванівського та Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Авдіївки, успіху не мав. Обстріляв Орлівку, Ласточкине, Авдіївку, Тоненьке, Карлівку, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші воїни відбили атаки в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали також Курахове, Георгіївка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Шахтарське, Пречистівку та Вугледар на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, обстріляв понад 40 населених пунктів. Серед них – Бурлацьке, Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Нікополь - Дніпропетровської; Золота Балка, Дудчани, Веселе, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

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Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також збито п’ять ворожих БПлА типу Shahed-136/131, два БПлА типу Zala, один «Орлан-10», один «Куб» та один БПлА типу «Ланцет».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п’ять районів зосередження озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, засіб протиповітряної оборони та ще п’ять важливих цілей противника.

Окупанти виселяють з домівок людей, що відмовилися від паспорта РФ

Українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта, окупанти у місті Старобільськ примусово виселяють із власних осель. Зазвичай, в помешкання приходять не більше двох разів. На третій раз людей і їх речі силоміць викидають на вулицю. Окупантів не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти. Після виселення такі громадяни потрапляють до фільтраційних пунктів, а їх житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення.