Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Запеклі бої в Бахмуті. ЗСУ показали відео ворожого обстрілу міста

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Запеклі бої в Бахмуті. ЗСУ показали відео ворожого обстрілу міста
Бахмут під ворожими обстрілами
фото: скриншот відео

Унаслідок чергових ударів у місті виникають численні пожежі

Російські загарбники продовжують постійні атаки на Бахмут, але українські захисники тримають оборону. Відео чергового масованого обстрілу опублікували Сили спеціальних операцій ЗСУ в Telegram.

На відео можна побачити, як ввечері окупанти завдають ударів по Бахмуту, унаслідок чого в місті виникають численні пожежі.

«Стоїмо! Воїни ССО разом з побратимами продовжують захищати Бахмут!», – підписали відео військові.

Нагадаємо, триває 436-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російський агресор не відмовляється від планів щодо окупації нашої держави, продовжує вести загарбницьку війну. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Російська Федерація і надалі застосовує тактику терору. Сьогодні противник завдав два ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: окупанти відео Бахмут ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тимчасові обмеження у Херсоні запроваджують, аби «правоохоронці могли виконати свою роботу»
Влада Херсона оголосила триденну комендантську годину
3 травня, 11:17
Скандальний психолог Спартак Суббота оголосив, що повертається до роботи
Скандальний психолог Спартак Суббота оголосив, що повертається до роботи
1 травня, 23:50
Наслідки ракетної атаки по Умані, 28 квітня 2023 року
Ракетний удар по Умані. Фото та відео з місця влучання
28 квiтня, 11:19

Події в Україні

Кабмін підтримав зниження граничного призовного віку 
Кабмін підтримав зниження граничного призовного віку 
Запеклі бої в Бахмуті. ЗСУ показали відео ворожого обстрілу міста
Запеклі бої в Бахмуті. ЗСУ показали відео ворожого обстрілу міста
ЄС виділив 1 млрд євро на боєприпаси, Україна повернула тіла 80 оборонців. Головне за 5 травня
ЄС виділив 1 млрд євро на боєприпаси, Україна повернула тіла 80 оборонців. Головне за 5 травня
Колаборант Балицький пояснив, чому треба швидко тікати із окупованої частини Запоріжжя
Колаборант Балицький пояснив, чому треба швидко тікати із окупованої частини Запоріжжя
Чи хтось захоплює храми Московської церкви в Україні? Висновок омбудсмена
Чи хтось захоплює храми Московської церкви в Україні? Висновок омбудсмена
Жінку вбило на очах у сина: РФ обстріляла евакуаційний екіпаж із Бахмута (відео)
Жінку вбило на очах у сина: РФ обстріляла евакуаційний екіпаж із Бахмута (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Путін скликає засідання Радбезу після гучної заяви США
17K
На 9 травня до Путіна приїдуть лише два президенти
9090
ЗМІ припустили, що ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом. Повітряні сили відреагували
8559
В Україні тривала годину масштабна повітряна тривога (мапа)
6322
Влада Швейцарії висунула нову вимогу до українських біженців
5441
Пригожин показав трупи «вагнерівців» і вилаяв Герасимова та Шойгу (відео)

Новини

Українську стрічку Glory to Ukraine показали у штаб-квартирі ООН
Вчора, 17:24
Знову заморозки: чого очікувати українцям найближчими вихідними
Вчора, 15:01
Українці обрали марку до Дня захисту дітей: результати опитування в «Дії»
Вчора, 12:32
Бої за Бахмут і Мар’їнку: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Вчора, 06:55
Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
4 травня, 17:46
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
4 травня, 17:16

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту