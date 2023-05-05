Запеклі бої в Бахмуті. ЗСУ показали відео ворожого обстрілу міста

Унаслідок чергових ударів у місті виникають численні пожежі

Російські загарбники продовжують постійні атаки на Бахмут, але українські захисники тримають оборону. Відео чергового масованого обстрілу опублікували Сили спеціальних операцій ЗСУ в Telegram.

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На відео можна побачити, як ввечері окупанти завдають ударів по Бахмуту, унаслідок чого в місті виникають численні пожежі.

«Стоїмо! Воїни ССО разом з побратимами продовжують захищати Бахмут!», – підписали відео військові.

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Нагадаємо, триває 436-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російський агресор не відмовляється від планів щодо окупації нашої держави, продовжує вести загарбницьку війну. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Російська Федерація і надалі застосовує тактику терору. Сьогодні противник завдав два ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.