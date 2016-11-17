Троє семирічних дітей у Росії отримали виклики до військкомату

У військкоматі виклики до дітей пояснили помилкою лікарні

В російському Уссурійську трьох семирічних хлопчиків викликали у військкомат для постановки на первинний військовий облік, повідомляє «Интерфакс». Дідусь одного з хлопчиків виклав фотографію повістки в соціальних мережах і повідомив, що разом з онуком піде в військкомат. «Онуку 7 років від роду, 2 клас. Сходимо, а то запишуть в



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У військкоматі виклики до дітей пояснили помилкою лікарні

В російському Уссурійську трьох семирічних хлопчиків викликали у військкомат для постановки на первинний військовий облік, повідомляє «Интерфакс».

Дідусь одного з хлопчиків виклав фотографію повістки в соціальних мережах і повідомив, що разом з онуком піде в військкомат. «Онуку 7 років від роду, 2 клас. Сходимо, а то запишуть в ухильники», - зазначив він.

Представник військкомату розповів агентству, що це сталося через технічну помилку. За його словами, виклики були розіслані на підставі «списків юнаків 2001 року народження, наданих підрозділом Уссурійської міської центральної лікарні».

Лікарня передала некоректні дані, і виклики помилково отримали троє дітей 2010 року народження, пояснили у відомстві. Там не уточнили, чи доведеться семирічним хлопчикам йти в комісаріат.