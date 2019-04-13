Троє українців намагались провезти до Білорусі 800 кг сала кіньми
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Українці намагались провезти до Білорусі 800 кг сала кіньми
Фото: Держприкордонслужба
Чоловіки двома підводами перевозили 28 мішків сала
Біля українсько-білоруського кордону прикордонники затримали трьох місцевих жителів Шацького району без документів.
Вони двома підводами перевозили 28 мішків сала.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
За словами прикордонників, продукти харчування українці намагались незаконно перевезти до Білорусі.
Наразі підводи та 800 кілограмів сала вилучено встановленим порядком поліцейськими.
На чоловіків складено адміністративні протоколи за ст. 202 «Порушення прикордонного режиму» та 204-1 «Спроба незаконного перетинання державного кордону України» КУпАП.
До компетентних органів направлено повідомлення за ознаками кримінального правопорушення за ст. 227 КК України.