Троє українців у Білорусі намагалися перетнути кордон з підробленими страховками

За використання підроблених документів передбачена відповідальність до двох років обмеження волі

За минулі вихідні в пункті пропуску "Мохро" (Білорусь) троє українців намагалися виїхати з Білорусі з підробленими договорами страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів "Зелена карта". Про це повідомляє прес-служба Державного прикордонного комітету Білорусі. «Першим з трьох затриманих виявився



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За використання підроблених документів передбачена відповідальність до двох років обмеження волі

За минулі вихідні в пункті пропуску "Мохро" (Білорусь) троє українців намагалися виїхати з Білорусі з підробленими договорами страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів "Зелена карта". Про це повідомляє прес-служба Державного прикордонного комітету Білорусі.

«Першим з трьох затриманих виявився 29-річний мешканець Закарпатської області. Рано вранці 4 травня чоловік подав свої документи на прикордонний контроль. У ході перевірки у контролера виникли підозри з приводу дійсності страховки на автомобіль. В результаті проведення спеціальної перевірки встановлено, що «Зелену карту» підроблено», - йдеться в повідомленні відомства.

Також зазначається, що два аналогічних випадки сталися 6 травня. Всі спроби іноземців виїхати з Білорусі без дійсної страховки завершилися їх затриманням.

Громадяни України притягнені до адміністративної відповідальності за частиною 4 статті 18.20 КпАП Білорусі («Участь у дорожньому русі транспортного засобу, зареєстрованого за межами Білорусі без договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів»).

Одночасно за даними фактами розпочато перевірку у порядку статей 173-174 КПК Білорусі. За використання підроблених документів при перетинанні кордону Кримінальним кодексом передбачена відповідальність до двох років обмеження волі.