Труба подав до суду на Зеленського – хоче поновитися на посаді директора ДБР



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Президент Володимир Зеленський і колишній директор ДБР Роман Труба

Позов екскерівника правоохоронного відомства розглядатиме Касаційний адміністративний суд

Касаційний адміністративний суд взяв до розгляду позовну заяву колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби проти президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані державного порталу «Судова влада України».

Екскерівник правоохоронного відомства добиватиметься у суді визнання протиправним та нечинним Указу президента про своє звільнення. Також він має намір поновитися на посаді директора ДБР.

Станом на 27 січня призначено склад суду з п’яти суддів. Головуючим визначено суддю Ольгу Кашпур.

Дані з сайту «Судова влада України».

Нагадаємо, що на початку грудня 2019 року Верховна Рада перезавантажила Державне бюро розслідувань. 24 грудня президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про ДБР. З набранням чинності закону, директор та заступники достроково припиняють повноваження.

27 грудня Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив народну депутатку зі фракції «Слуга народу», голову комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ірину Венедіктову тимчасовим виконувачем обов’язків директора відомства.

Володимир Зеленський та Ірина Венедіктова

На своїй сторінці у Telegram Роман Труба назвав зміни до закону про ДБР «політичною, а не правовою нормою». А у день свого звільнення ексдиректор ДБР подякував всім за професійну роботу.

Як повідомляв «Главком», детективи Національного Антикорупційного бюро України розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 369-2 ч.2 ККУ (Зловживання впливом). Суть кримінальної справи стосується фігурантів опублікованих записів розмов у кабінеті Романа Труби, які свідчать про незаконне втручання в роботу правоохоронних органів з боку Офісу президента України. Йдеться про ймовірні розмови ексдиректора ДБР Труби з керівником Офісу президента Богданом та його заступником Смирновим.

Крім цього, за час керівництва ДБР паном Трубою було відкрито понад 10 кримінальних проваджень проти експрезидента Петра Порошенка на підставі заяв колишнього заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портонова. Остання із таких заяв стосувалася ймовірної державної зради під час підписання Мінських угод.