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    Трюдо розпустив парламент Канади

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    Джастін Трюдо розпустив парламент Канади - Трюдо розпустив парламент Канади
    Джастін Трюдо розпустив парламент Канади

    Нові вибори до парламенту Канади відбудуться 21 жовтня

    Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розпустив парламент і оголосив про старт виборчої кампанії.

    Про це повідомляє Global News.

    Так, за словами очільника канадського уряду, голосування на 43-х загальних виборах в Канаді відбудеться 21 жовтня.

    «Кілька хвилин тому я зустрівся з її високістю генерал-губернатором, яка задовольнила моє прохання про розпуск парламенту. Канадці підуть на вибори 21 жовтня», — сказав Трюдо.

    Згідно з законом, глава уряду вранці прибув в резиденцію генерал-губернатора країни Жюлі Пейетт в Оттаві і попросив її розпустити національний парламент. З цього моменту почалася 43-я передвиборна кампанія в канадській історії.

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