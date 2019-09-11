Трюдо розпустив парламент Канади



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Джастін Трюдо розпустив парламент Канади

Нові вибори до парламенту Канади відбудуться 21 жовтня

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розпустив парламент і оголосив про старт виборчої кампанії.

Про це повідомляє Global News.

Так, за словами очільника канадського уряду, голосування на 43-х загальних виборах в Канаді відбудеться 21 жовтня.

«Кілька хвилин тому я зустрівся з її високістю генерал-губернатором, яка задовольнила моє прохання про розпуск парламенту. Канадці підуть на вибори 21 жовтня», — сказав Трюдо.

Згідно з законом, глава уряду вранці прибув в резиденцію генерал-губернатора країни Жюлі Пейетт в Оттаві і попросив її розпустити національний парламент. З цього моменту почалася 43-я передвиборна кампанія в канадській історії.