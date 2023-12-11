Ціни на передачу та диспетчеризацію електроенергії зростуть: рішення НКРЕКП

Як заявили у Федерації роботодавців України, додатковий фінансовий тягар на бізнес під час війни призведе до негативних наслідків для національної економіки

Українські бізнес-асоціації та економісти виступають проти цього рішення

НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифу на передачу електроенергію для бізнесу, попри критику. Національна комісія підвищила тариф НЕК «Укренерго» на послуги із передачі із 1 січня 2024 року до 528,57 грн/МВт-год. Відповідне рішення прийняте на засіданні регулятора 9 грудня.

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Витрати на покриття ПСО із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел у структурі тарифу на передачу у 2024 році передбачені на рівні 16,2 млн грн. Як відомо, українські бізнес-асоціації та економісти виступали проти цього рішення, адже воно, за попередніми оцінками, коштуватиме бізнесу понад 13 мільярдів гривень, які могли б бути направлені до бюджету у вигляді податків.

Як заявили у Федерації роботодавців України, додатковий фінансовий тягар на бізнес під час війни призведе до негативних наслідків для національної економіки, адже в умовах російської агресії стабільність роботи промисловості надважлива в контексті поточного забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань, допомоги населенню та подальших планів з відновлення руйнувань, які зазнала наша держава.

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Водночас, Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій Забловський заявив, що підвищення тарифів далеко не завжди означає покращення фінансового стану компанії, адже ефективність використання цих коштів має контролюватися.

Тому, замість підвищення тарифу, «Укренерго» має вдатися до реструктуризації боргів – це популярна практика, яку використовують країни всього світу для зменшення кредитного навантаження, і компанія теж може скористатися цим інструментом.