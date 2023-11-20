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Заміна Столтенберга. Стало відомо ім'я нового претендента на посаду очільника НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Заміна Столтенберга. Стало відомо ім'я нового претендента на посаду очільника НАТО
Латвійський дипломат може очолити НАТО
фото: Sputnik

Восени 2024 року новим очільником НАТО може стати міністр закордонних справ Латвії 

Міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш сподівається взяти участь у виборах на посаду генерального секретаря НАТО в 2024 році, коли Єнс Столтенберг піде у відставку. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву представника Каріньша.

«За умови, що Латвія вирішить балотуватися на посаду генерального секретаря, Криш'яніс Каріньш готовий приєднатися до конкурсу», – наводить видання цитату із заяви.

У зверненні також зазначено, що міністр має намір зробити внесок у розвиток альянсу, спираючись на свій досвід роботи прем'єр-міністром Латвії, а також на «чітке розуміння російської загрози, тверду позицію щодо України та доведений досвід побудови міжнародного консенсусу».

Крім Каріньша, інтерес до обрання на посаду генсека вже висловили в. о. прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте та чинна прем'єрка Естонії Кая Каллас.

Раніше стало відомо, що Єнс Столтебнерг перебуватиме на посаді генерального секретаря до осені 2024 року. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що термін його повноважень на чолі Альянсу продовжили ще на рік. Про це він написав у Twitter. Столтенберг заявив, що пишається тим, що члени Альянсу вирішили продовжити термін його перебування на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року.

До слова, ситуація на полі бою у боротьбі Україи проти російської агресії залишається важкою. Західним союзникам слід наростити підтримку України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у коментарі журналістам під час Ради міністрів ЄС у Брюсселі. Генсек НАТО наголосив, що Україна має зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі, і підтримати її – в інтересах НАТО та європейських союзників.

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Теги: Єнс Столтенберг Україна держава Латвія міністр

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