МВС змінює правила складання іспитів у семи областях з 1 грудня

Теоретичні та практичні іспити прийматимуть ті сервісні центри МВС, які беруть участь в пілотному проєкті

Нові правила виключають можливість втручання в іспит та отримання підказки

З 1 грудня пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів стартує у Харківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Про це йдеться у публікації пресслужби Головного сервісного центра МВС.

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Повідомляється, що теоретичні та практичні іспити у зазначених областях прийматимуть виключно ті сервісні центри МВС, які беруть участь в пілотному проєкті. Інші сервісні центри МВС у цих областях, як і раніше, надаватимуть громадянам послуги з реєстрації та перереєстрації, вибракування транспортних засобів, обміну та видачі посвідчення водія.

Сервісні центри МВС, які приймають іспити у майбутніх водіїв, обладнані відеокамерами з аудіозаписом та не залишають сліпих зон. Це виключає будь-яку можливість ймовірного втручання в іспит та отримання підказки від сторонніх осіб.

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Головний сервісний центр МВС нагадав, майбутні кермувальники можуть оскаржити результати іспитів упродовж 10 днів. Для цього необхідно звернутись із заявою до регіонального сервісного центру МВС тієї області, в якій проходили екзаменацію. Отримання копії відеозапису доступне впродовж 30 днів.

Обслуговування в сервісних центрах МВС відбувається за попереднім е-записом: теоретичний іспит – на 14 днів вперед, а практичний – на 21 день. Крім того, запис доступний і через термінал у приміщеннях сервісних центрів МВС. Талони в ньому генеруються в день звернення та на 3 дні вперед.

Варто додати, що пілотний проєкт зі складання прозорих іспитів Головний сервісний центр МВС запустив півроку тому. Загалом у ньому брали участь сервісні центри МВС у 12 областях. За результатами реалізації середня успішність складання теоретичного іспиту з першого разу становила 24% кандидатів у водії, а практичного – 35%.

Нагадаємо, Кабмін затвердив порядок, який дозволить українцям складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі.

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Раніше «Главком» писав, що відтепер у застосунку «Дія» можна замовити доставку водійського посвідчення у відділення Укрпошти» чи кур’єром.