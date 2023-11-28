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МВС змінює правила складання іспитів у семи областях з 1 грудня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
МВС змінює правила складання іспитів у семи областях з 1 грудня
Теоретичні та практичні іспити прийматимуть ті сервісні центри МВС, які беруть участь в пілотному проєкті
фото з відкритих джерел

Нові правила виключають можливість втручання в іспит та отримання підказки

З 1 грудня пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів стартує у Харківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Про це йдеться у публікації пресслужби Головного сервісного центра МВС.

Повідомляється, що теоретичні та практичні іспити у зазначених областях прийматимуть виключно ті сервісні центри МВС, які беруть участь в пілотному проєкті. Інші сервісні центри МВС у цих областях, як і раніше, надаватимуть громадянам послуги з реєстрації та перереєстрації, вибракування транспортних засобів, обміну та видачі посвідчення водія.

Сервісні центри МВС, які приймають іспити у майбутніх водіїв, обладнані відеокамерами з аудіозаписом та не залишають сліпих зон. Це виключає будь-яку можливість ймовірного втручання в іспит та отримання підказки від сторонніх осіб.

Головний сервісний центр МВС нагадав, майбутні кермувальники можуть оскаржити результати іспитів упродовж 10 днів. Для цього необхідно звернутись із заявою до регіонального сервісного центру МВС тієї області, в якій проходили екзаменацію. Отримання копії відеозапису доступне впродовж 30 днів.

Обслуговування в сервісних центрах МВС відбувається за попереднім е-записом: теоретичний іспит – на 14 днів вперед, а практичний – на 21 день. Крім того, запис доступний і через термінал у приміщеннях сервісних центрів МВС. Талони в ньому генеруються в день звернення та на 3 дні вперед.

Варто додати, що пілотний проєкт зі складання прозорих іспитів Головний сервісний центр МВС запустив півроку тому. Загалом у ньому брали участь сервісні центри МВС у 12 областях. За результатами реалізації середня успішність складання теоретичного іспиту з першого разу становила 24% кандидатів у водії, а практичного – 35%.

Нагадаємо, Кабмін затвердив порядок, який дозволить українцям складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі.

Раніше «Главком» писав, що відтепер у застосунку «Дія» можна замовити доставку водійського посвідчення у відділення Укрпошти» чи кур’єром.

Теги: МВС водій послуги правила

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