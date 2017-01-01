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    Туреччина хоче, щоб США дотрималися обіцянки більше не озброювати курдів

    Демократичні сили Сирії очікують змін в постачанні США озброєнь
    Віце-прем’єр-міністр Туреччини Бекір Боздаг позитивно оцінив обіцянку США більше не озброювати загони курдської самооборони в Сирії (YPG) , яка була зроблена минулого тижня під час переговорів по телефону Дональда Трампа і Реджепа Ердогана. Однак при цьому Бекір Боздаг заявив в понеділок про те дана обіцянка втратить свою ціну, якщо вона не
    • Вчора, 17:39
    • Розсилка

    Демократичні сили Сирії очікують змін в постачанні США озброєнь

    Віце-прем’єр-міністр Туреччини Бекір Боздаг позитивно оцінив обіцянку США більше не озброювати загони курдської самооборони в Сирії (YPG) , яка була зроблена минулого тижня під час переговорів по телефону Дональда Трампа і Реджепа Ердогана.

    Однак при цьому Бекір Боздаг заявив в понеділок про те дана обіцянка втратить свою ціну, якщо вона не буде реалізована на практиці. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    В суботу речник Демократичних сил Сирії, основу яких складають YPG, заявив про те, що вони очікують змін і пристосування до нових реалій у частині постачання США озброєнь. До цього, за його словами, постачання озброєнь визначалися військовими завданнями, які стояли перед Демократичними силами Сирії. 

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