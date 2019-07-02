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    Туреччина накопичує запчастини для американської зброї на фоні можливих санкцій США

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    <span>Військовий винищувач F-16</span> - Туреччина накопичує запчастини для американської зброї на фоні можливих санкцій США
    Військовий винищувач F-16

    Туреччина перебувала під ембарго США на постачання озброєння у 1975-77 роках

    Збройні сили Туреччини почали створювати запаси деталей для американського озброєння на фоні можливості запровадження Конгресом США санкцій за постачання Анкарі російських систем ППО С-400.

    Про це повідомляє ресурс The Hill із посиланням на Bloomberg.

    Перш за все мова йде про деталі для винищувачів F-16. Туреччина вже перебувала під ембарго США на постачання озброєння і запасних деталей протягом 1975-77 років.

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    Раніше Пентагон погрожував Туреччині припиненням постачання в країну винищувачів F-35 Lightning II та участі турецького ВПК в створенні цього винищувача п’ятого покоління. 

    1 липня стало відомо, що Туреччина розраховує на прибуття перших російських систем С-400 через 10 днів

    Нагадаємо, іще раніше президент Туреччини повідомив, що угода щодо придбання в Росії С-400 вже відбулася.

    Ці поставки можуть дуже загострити відносини Анкари з Вашингтоном. США протягом декількох місяців намагалися переконати Туреччину в тому, що покупка С-400, несумісних з системами, що стоять на озброєнні країн НАТО, є необережним кроком.

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    Туреччина США НАТО ембарго літак військова техніка Пентагон озброєння
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