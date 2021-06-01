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    Туреччина послабила карантин

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    Протягом червня комендантська година діятиме з 22:00 до 05:00 з понеділка по суботу, а також весь день у неділю - Туреччина послабила карантин
    Протягом червня комендантська година діятиме з 22:00 до 05:00 з понеділка по суботу, а також весь день у неділю
    Фото: EPA

    Анкара почала поступово послаблювати введені обмеження 17 травня, до цього діяв жорсткий локдаун

    Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про пом'якшення деяких обмежень, введених для боротьби з поширенням вірусу, повідомляє Anadolu.

    Правила карантину в Туреччині будуть такі:

    • комендантська година діє з понеділка по суботу з 22:00 до 5:00;
    • по неділях на весь день вводиться повний локдаун;
    • кафе і ресторани можуть приймати відвідувачів з 7:00 до 21:00, а доставка може працювати до 00:00;
    • з понеділка по суботу з 7:00 до 21:00 зможуть працювати спортивні зали та парки розваг.
    • Весільні церемонії можна буде проводити як на вулиці, так і в приміщеннях, але за умови виконання епідеміологічних вимог.

    Anadolu нагадує, що Туреччина почала поступово послаблювати введені обмеження 17 травня, до цього діяв жорсткий локдаун, який не торкався іноземних туристів. За даними агентства, це допомогло значно знизити темпи поширення коронавируса в країні.

    Раніше стало відомо, що МОЗ скасовує тестування після повернення з Туреччини.

    Як відомо Туреччина з 15 травня скасовувала ПЛР-тести на Covid-19 для туристів з України.

    Тм часом Росія вирішила зберегти обмеження авіасполучення з Туреччиною після 1 червня.

    Теги: Туреччина медицина Анкара хвороби карантин коронавірус комендантська година
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    Туреччина послабила карантин