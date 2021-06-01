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    Туреччина повертає ПЛР-тести для туристів з України

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    Результати тестування на Covid-19 можуть не надавати ті, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу і хто має офіційний документ, який підтверджує це - Туреччина повертає ПЛР-тести для туристів з України
    Результати тестування на Covid-19 можуть не надавати ті, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу і хто має офіційний документ, який підтверджує це
    Фото з відкритих джерел

    1 червня пасажирам з України ще можна вилетіти до Туреччини без тестування на коронавірус, однак із 2 червня діятимуть нові правила

    Влада Туреччини з 2 червня повертає обов'язкове проходження ПЛР-тестів для пасажирів з України. Про це розповідає портал AviaNews із посиланням на повідомлення для льотного складу Notam №A2932/21, яке опублікували вночі 31 травня.

    Зазначається, що 1 червня пасажирам з України ще можна вилетіти до Туреччини без тестування на коронавірус, однак із середи, 2 червня, нібито діятимуть нові правила.

    Так, за інформацією порталу, пасажири зобов'язані не більше, ніж за 72 години (3 доби) до перетину кордону з країною здати ПЛР-тест. Також люди, які прибувають в Туреччину, можуть надати результати експрес-тестів на антиген, проте з моменту взяття зразка до перетину кордону має пройти не більше 48 годин (2 доби).

    Результати тестування на Covid-19 можуть не надавати ті, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу і хто має офіційний документ, який підтверджує це. Утім, із дня отримання другої дози повинно пройти як мінімум 14 днів. Крім того, пасажири після прибуття в країну можуть надати довідку, яка підтверджує, що людина в останні півроку перехворіла коронавірусом.

    Зазначається, що в аеропортах також буде проводитися вибіркове ПЛР-тестування на Covid-19. У разі, якщо у людини виявлять коронавірус, їй доведеться лікуватися за затвердженим Міністерством охорони здоров'я Туреччини протоколом.

    За інформацією порталу AviaNews, нові правила для тих, хто прибувають в країну, нібито діятимуть до 30 червня.

    Варто зазначити, що на поточний момент на сайті Турецьких авіаліній (Turkish Airlines) інформація про необхідність здавати тести на коронавірус для пасажирів з України відсутня.

    За інформацією порталу Worldometers, за весь час пандемії в країні зафіксували 5 249 404 випадки коронавірусу. Летальних випадків через цю хворобу – 47 527.

    Зазначимо, влада Туреччини офіційно скасувала обов'язкове здавання ПЛР-тестів для людей, які прилітають з України з 15 травня.

    Тим часом стало відомо, що МОЗ скасовує тестування після повернення з Туреччини.

    Також нагадаємо, що Туреччина послабила карантин.

    Теги: Туреччина туризм карантин мандрівка аналізи коронавірус
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    Туреччина повертає ПЛР-тести для туристів з України