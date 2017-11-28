Туреччина планує розгорнути російську систему ППО С-400 в 2019 році

Анкара поставила умовою встановлення власної системи «свій-чужий»

Міністр оборони Туреччини Нуреттін Чаніклі заявив, що Анкара очікує розгортання російської системи ППО С-400 уже в 2019 році. За його словами, контракт було підписано і зроблено відповідні проплати, а тому це вже доконаний факт. Про це повідомляє видання Defense News. При цьому, за словами турецьких чиновників, які займаються питаннями закупівель



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Анкара поставила умовою встановлення власної системи «свій-чужий»

Міністр оборони Туреччини Нуреттін Чаніклі заявив, що Анкара очікує розгортання російської системи ППО С-400 уже в 2019 році. За його словами, контракт було підписано і зроблено відповідні проплати, а тому це вже доконаний факт. Про це повідомляє видання Defense News.

При цьому, за словами турецьких чиновників, які займаються питаннями закупівель воєнного обладнання, в Анкари відповідно до угоди є можливість купити другу таку ж систему ППО. Однак в цьому випадку Туреччини буде вимагати від РФ передачі технологій.

На даний момент невідомо, на скільки Москва виконала вимогу турецької сторони про передачу технологій під час першої закупівлі.

Окрім того, Анкара поставила умовою встановлення на систему ППО власної системи «свій-чужий», яка дозволятиме збройним силам працювати із власними системами. Турецькі військові будуть змушені самі працювати із системою С-400, оскільки її не будуть інтегрувати в системи, які мають НАТО і США в країні.

Нагадаємо, радник президента Туреччини Ялчін Топчу заявив, що настав час переглянути питання членства Туреччини у НАТО.

Президент Туреччини також поставив під сумнів питання довіри до НАТО. Він заявив, що в період максимальної загрози з території Сирії керівництво НАТО в 2015 році прийняло рішення відкликати ракетно-зенітні системи з Туреччини і, на думку турецького лідера, дало зрозуміти, що не надасть підтримки Анкарі в разі атаки.