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У Туреччині розпочалася інспекція зерновоза з українською кукурудзою (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 10:49 glavcom.ua
У Туреччині розпочалася інспекція зерновоза з українською кукурудзою (фото, відео)
До узбережжя Туреччини вже прибув перший зерновоз з України
фото: інформагентство «Анадолу»

Після огляду судно повинне доставити вантаж до порту Триполі у Лівані

Інспекція судна Razoni з українською кукурудзою, яке напередодні прибуло до Туреччини, проводитиметься сьогодні з 10:00. Про це повідомило Міноборони Туреччини у Twitter.

«Інспекційна діяльність проводитиметься на завантаженому кукурудзою судні Razoni, яке вирушило з Одеського порту в Україні та вчора ввечері досягло чорноморського входу в протоку Босфор і стало на якір, з 10:00», – заявили в Міноборони Туреччини.

За повідомленням інформагентства «Анадолу», інспекційна група у складі представників України, ООН, Туреччини та Росії вирушила на суховантаж Razoni для огляду.

Нагадаємо, до узбережжя Туреччини вже прибув перший зерновоз, який напередодні вирушив із української Одеси. Зазначається, що судно Razoni, яке пливе під прапором Сьєрра-Леоне, має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці. Координаційний центр у Стамбулі відповідає за інспекцію.

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Після огляду судно повинне доставити вантаж із 26 тис. тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.

Нагадаємо, 1 серпня, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис тонн кукурудзи.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

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Теги: зерно Туреччина ООН війна

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