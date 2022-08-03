У Туреччині розпочалася інспекція зерновоза з українською кукурудзою (фото, відео)

До узбережжя Туреччини вже прибув перший зерновоз з України

Після огляду судно повинне доставити вантаж до порту Триполі у Лівані

Інспекція судна Razoni з українською кукурудзою, яке напередодні прибуло до Туреччини, проводитиметься сьогодні з 10:00. Про це повідомило Міноборони Туреччини у Twitter.

«Інспекційна діяльність проводитиметься на завантаженому кукурудзою судні Razoni, яке вирушило з Одеського порту в Україні та вчора ввечері досягло чорноморського входу в протоку Босфор і стало на якір, з 10:00», – заявили в Міноборони Туреччини.

За повідомленням інформагентства «Анадолу», інспекційна група у складі представників України, ООН, Туреччини та Росії вирушила на суховантаж Razoni для огляду.

#Canlı: Ukrayna'dan hareket eden ve mısır taşıyan kuru yük gemisinde denetim yapacak Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan heyet Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İskelesi’nden hareket ediyor https://t.co/myHkdbWliB — AA Canlı (@AACanli) August 3, 2022

Нагадаємо, до узбережжя Туреччини вже прибув перший зерновоз, який напередодні вирушив із української Одеси. Зазначається, що судно Razoni, яке пливе під прапором Сьєрра-Леоне, має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці. Координаційний центр у Стамбулі відповідає за інспекцію.

4 фото На весь екран







Після огляду судно повинне доставити вантаж із 26 тис. тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.

Нагадаємо, 1 серпня, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис тонн кукурудзи.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.