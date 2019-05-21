Туреччина стягує армію до кордону з Сирією



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Турецькі військові пройшли через район Кирикхан, провінції Хатай

Військова техніка та військовослужбовці ЗС Туреччини направлені для посилення військової присутності на кордоні з Сирією.

Про це повідомляє CNN Turk.

«Військовослужбовці та транспортні засоби, призначені на посилення підрозділів збройних сил Туреччини на сирійському кордоні, пройшли через район Кирикхан, провінції Хатай (на півдні країни, межує із Сирією – ред.)», - повідомляє телеканал.

Переміщення відбувалося за посилених заходів безпеки.

Як відомо, в кінці грудня минулого року у прикордонних із Сирією районах Туреччини спостерігався рух військової техніки ЗС Туреччини в напрямку до кордону. 10 травня Туреччина закликала Росію припинити повітряні удари в сирійській провінції Ідліб.

Раніше повідомлялося, що військово-морські сили Туреччини розпочали найбільші військові навчання SeaWolf. Маневри проходять у трьох морях одночасно - Середземному, Чорному і Егейському. У навчаннях буде задіяно 131 військовий корабель, 57 військових літаків і 33 вертольоти. Вони триватимуть до 25 травня.