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    У світі

    Туреччина почала масштабні військові навчання в трьох морях

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    <p>У навчаннях буде задіяно 131 військовий корабель, 57 військових літаків і 33 вертольоти</p> - Туреччина почала масштабні військові навчання в трьох морях

    У навчаннях буде задіяно 131 військовий корабель, 57 військових літаків і 33 вертольоти

    Маневри проходять у трьох морях одночасно - Середземному, Чорному і Егейському

    Військово-морські сили Туреччини розпочали найбільші військові навчання SeaWolf.

    Про це повідомляє Daily Sabah. 

    Маневри проходять у трьох морях одночасно - Середземному, Чорному і Егейському. У навчаннях буде задіяно 131 військовий корабель, 57 військових літаків і 33 вертольоти. Вони триватимуть до 25 травня. 

    Турецькі військові проведуть стратегічні та оперативні навчання за сценаріями, аналогічними кризовим і військовим ситуаціям. До маневрів також залучать підводний човен, фрегати, морську артилерію і безпілотники.

    Всього в навчаннях беруть участь 25,9 тисячі військовослужбовців.

    Нагадаємо, українські «морські котики» потренувалися захоплювати судна.

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