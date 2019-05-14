Туреччина почала масштабні військові навчання в трьох морях
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У навчаннях буде задіяно 131 військовий корабель, 57 військових літаків і 33 вертольоти
Маневри проходять у трьох морях одночасно - Середземному, Чорному і Егейському
Військово-морські сили Туреччини розпочали найбільші військові навчання SeaWolf.
Про це повідомляє Daily Sabah.
Маневри проходять у трьох морях одночасно - Середземному, Чорному і Егейському. У навчаннях буде задіяно 131 військовий корабель, 57 військових літаків і 33 вертольоти. Вони триватимуть до 25 травня.
Турецькі військові проведуть стратегічні та оперативні навчання за сценаріями, аналогічними кризовим і військовим ситуаціям. До маневрів також залучать підводний човен, фрегати, морську артилерію і безпілотники.
Всього в навчаннях беруть участь 25,9 тисячі військовослужбовців.
Нагадаємо, українські «морські котики» потренувалися захоплювати судна.