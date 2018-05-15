Туреччина відкликала своїх послів з Ізраїлю та США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про відкликання послів зі США та Ізраїлю

15 травня в Туреччині оголошено триденну національну жалобу у зв'язку із сутичками між палестинцями та ізраїльською армією

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про відкликання послів зі США і Ізраїлю для проведення консультацій. Про це він повідомив у понеділок, 14 травня, пише NTV.



Ердоган зазначив також, що 15 травня в Туреччині оголошено триденну національну жалобу у зв'язку із сутичками між палестинцями та ізраїльською армією.



«Ми відкликали наших послів з Вашингтона і Тель-Авіва для консультацій. Ми скликаємо надзвичайний саміт Організації ісламського співробітництва. Ми також пропонуємо скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Ми проведемо переговори з багатьма лідерами», - заявив Ердоган.



Раніше Ердоган назвав Ізраїль «терористичною державою» на тлі сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими з десятками загиблих.



Нагадаємо, сутички між палестинцями та ізраїльтянами тривають на тлі відкриття американського посольства в Єрусалимі. У секторі Газа з березня проходять акції протесту палестинців під назвою Великий марш повернення. Протестувальники вимагають права дозволити їм повернутися на територію Ізраїлю. Акція повинна завершитися 15 травня.

Як відомо, Кувейт запросив проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН через загострення ситуації в Секторі Газа після відкриття в Єрусалимі посольства США.

Напередодні верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн засудив загибель десятків людей на ізраїльському кордоні в Секторі Газа та закликав негайно припинити сутички.

Нагадаємо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США.

На знак протесту тисячі людей зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Кілька сотень протестувальників кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь.

Станом на вечір понеділка, кількість загиблих у заворушеннях на адміністративному кордоні Сектору Газа становила щонайменше 52 людини.

Президент США Дональд Трамп на початку цього року оголосив, що США визнають розділений Єрусалим столицею Ізраїлю, скасувавши таким чином десятиліття політики США в цьому відношенні.

Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим був столицею їхньої майбутньої держави. Ізраїль приєднав Східний Єрусалим і оголосив все місто своєю столицею, цей крок не визнаний міжнародним співтовариством.

Рішення Трампа викликало протести, і 128 держав засудили його при голосуванні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.