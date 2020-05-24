Українська «Мрія» вдруге доправила партію медичних засобів до Канади
Посол України в Канаді подякував екіпажу літака за вдало виконаний рейс
Фото: Андрій Шевченко, Facebook
Літак приземлився у Монреалі
Літак Ан-225 «Мрія» прибув до канадського Монреаля із вантажем медичних засобів захисту.
Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook.
«Наша «Мрія» – знову у Монреалі. Це вже другий медичний вантаж для Канади силами нашої могутньої і прекрасної птахи», – зазначив Шевченко.
Він також подякував екіпажу літака за вдало виконаний рейс.
«Дякую Дмитру Антонову і його команді за чудово виконану місію і за можливість пишатися нашим літаком і нашими профі», – додав посол.
Як повідомлялося, 1 травня українська «Мрія» вже доставила до Канади вантаж медичного захисного спорядження з Китаю, що був рекордним за тоннажем від початку пандемії.
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