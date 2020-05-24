  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська «Мрія» вдруге доправила партію медичних засобів до Канади

    • Розсилка
    Посол України в Канаді&nbsp;подякував екіпажу літака за вдало виконаний рейс - Українська «Мрія» вдруге доправила партію медичних засобів до Канади
    Посол України в Канаді подякував екіпажу літака за вдало виконаний рейс
    Фото: Андрій Шевченко, Facebook

    Літак приземлився у Монреалі

    Літак Ан-225 «Мрія» прибув до канадського Монреаля із вантажем медичних засобів захисту.

    Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

    «Наша «Мрія» – знову у Монреалі. Це вже другий медичний вантаж для Канади силами нашої могутньої і прекрасної птахи», – зазначив Шевченко.

    Він також подякував екіпажу літака за вдало виконаний рейс.

    «Дякую Дмитру Антонову і його команді за чудово виконану місію і за можливість пишатися нашим літаком і нашими профі», – додав посол.

    Як повідомлялося, 1 травня українська «Мрія» вже доставила до Канади вантаж медичного захисного спорядження з Китаю, що був рекордним за тоннажем від початку пандемії.

    Читайте також:
    авіація Канада Мрія літак посол авіаперевезення Україна Андрій Шевченко (посол)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ