Туреччина залучила спецпризначенців для наступу на Афрін

Спецпризначенців можуть використати для боїв в умовах міста

Віце-прем’єр Туреччини Бекір Боздаг заявив про те, що Анкара залучила для наступу на Арфін, який почався 20 січня 2018 року, поліцейські частини спеціального призначення. Тим самим, за його словами, це є ознакою нової фази наступу, яка наближається. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. [READ_MORE] Турецькі ЗМІ



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Наступ на Арфін

Спецпризначенців можуть використати для боїв в умовах міста

Віце-прем’єр Туреччини Бекір Боздаг заявив про те, що Анкара залучила для наступу на Арфін, який почався 20 січня 2018 року, поліцейські частини спеціального призначення. Тим самим, за його словами, це є ознакою нової фази наступу, яка наближається. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Турецькі ЗМІ повідомили про те, що загони спецпризначенців зайшли на територію району навколо Афріну із двох напрямків на північному-заході. Передбачається, що їх будуть використовувати для проведення штурмів в умовах міста, а також підтримання порядку на вже звільнених територіях. При цьому, не зважаючи на п’яти тижневий наступ турецької армії і союзних частин сирійських повстанців, більшість міст в районі Афріна не перебувають під контролем Туреччини.

До цього Анкара чітко заявила про те, що 30-денне перемир’я, за яке проголосувала Рада Безпеки ООН, не стосується наступу турецької армії в районі Афріна. Як наслідок, рішення ООН не вплине на готовість Туреччини і далі проводити військову операцію «Оливкова гілка».