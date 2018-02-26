Путін обіцяє створити «гуманітарний коридор» до Східної Гути
- Сьогодні, 17:19
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Коридор має стати можливістю для евакуації цивільного населення
Міністр оборони РФ заявив про те, що Володимир Путін віддав наказ про створення так званого гуманітарного коридору до Східної Гути і початку дотримання режиму припинення вогню. Про це повідомляє російське інформаційне агентство РИА-Новости.
Гуманітарний коридор повинен дати можливість цивільним провести евакуацію. Сергій Шойгу заявив про те, що припинення вогню буде діяти із 9:00 до 14:00 кожного дня по місцевому часу.
За словами очільника російського оборонного відомства в найближчий час мають опублікувати деталі щодо розташування відповідного гуманітарного коридору.
Як стало відомо, російські ЗМІ монтують сюжети про війну у Сирії за допомогою комп'ютерної гри.
Район Східної Гути перебуває під контролем опозиційних угруповань, серед яких переважає ісламістська група «Джебхат ан-Нусра». Відрізаними від світу залишаються близько 400 тисяч людей. Як повідомляли раніше у Сирійському центрі з моніторингу за дотриманням прав людини, за тиждень бомбардувань Східної Гути загинули не менше 500 цивільних осіб, з яких понад 100 - діти. За даними правозахисників, ще понад 2200 мирних жителів за цей час були поранені.
24 лютого члени Ради Безпеки ООН ухвалили резолюцію, в якій вони вимагають 30-денного перемир'я у Сирії. Це має уможливити доставку гуманітарної допомоги у ті регіони, які її потребують.