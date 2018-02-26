Путін обіцяє створити «гуманітарний коридор» до Східної Гути

Коридор має стати можливістю для евакуації цивільного населення

Міністр оборони РФ заявив про те, що Володимир Путін віддав наказ про створення так званого гуманітарного коридору до Східної Гути і початку дотримання режиму припинення вогню. Про це повідомляє російське інформаційне агентство РИА-Новости. [READ_MORE] Гуманітарний коридор повинен дати можливість цивільним провести евакуацію. Сергій Шойгу



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Східна Гута після бомбордування армією Асада

Коридор має стати можливістю для евакуації цивільного населення

Міністр оборони РФ заявив про те, що Володимир Путін віддав наказ про створення так званого гуманітарного коридору до Східної Гути і початку дотримання режиму припинення вогню. Про це повідомляє російське інформаційне агентство РИА-Новости.

Гуманітарний коридор повинен дати можливість цивільним провести евакуацію. Сергій Шойгу заявив про те, що припинення вогню буде діяти із 9:00 до 14:00 кожного дня по місцевому часу.

За словами очільника російського оборонного відомства в найближчий час мають опублікувати деталі щодо розташування відповідного гуманітарного коридору.

Як стало відомо, російські ЗМІ монтують сюжети про війну у Сирії за допомогою комп'ютерної гри.

Район Східної Гути перебуває під контролем опозиційних угруповань, серед яких переважає ісламістська група «Джебхат ан-Нусра». Відрізаними від світу залишаються близько 400 тисяч людей. Як повідомляли раніше у Сирійському центрі з моніторингу за дотриманням прав людини, за тиждень бомбардувань Східної Гути загинули не менше 500 цивільних осіб, з яких понад 100 - діти. За даними правозахисників, ще понад 2200 мирних жителів за цей час були поранені.

24 лютого члени Ради Безпеки ООН ухвалили резолюцію, в якій вони вимагають 30-денного перемир'я у Сирії. Це має уможливити доставку гуманітарної допомоги у ті регіони, які її потребують.