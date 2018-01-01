Туреччина завдала удару по курдам в Іраку

Турецька авіація розбомбила позиції Курдської робочої партії в Іраку

Турецька авіація завдала ударів по позиціях Курдської робочої партії (КРП) в північному Іраку. Бомбардуванню піддалися зміцнення і збройові склади, повідомили в неділю, 25 лютого, представники турецьких збройних сил. Бойові дії турецької армії проти КРП тривають з моменту зриву перемир'я влітку 2015 року. Удари по курдських силам наносяться



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Армія Туреччини

Турецька авіація розбомбила позиції Курдської робочої партії в Іраку

Турецька авіація завдала ударів по позиціях Курдської робочої партії (КРП) в північному Іраку. Бомбардуванню піддалися зміцнення і збройові склади, повідомили в неділю, 25 лютого, представники турецьких збройних сил.

Бойові дії турецької армії проти КРП тривають з моменту зриву перемир'я влітку 2015 року. Удари по курдських силам наносяться переважно на південному сході Туреччини і на півночі Іраку.

Не зупиняє Туреччина і військову операцію проти курдських воєнізованих формувань «Загони народної самооборони» (YPG) в Сирії. Бойові дії там тривають, незважаючи на резолюцію про тимчасове припинення вогню в Сирії на термін в 30 днів, напередодні прийняту Радою Безпеки ООН.

Туреччина вважає YPG терористичною організацією, що загрожує суверенітету Сирії і виключає її з режиму припинення вогню.

Туреччина з 20 січня проводить операцію «Оливкова гілка» проти загонів YPG, що закріпилися в Афріні. США надають підтримку бійцям YPG, що довели свою ефективність в боротьбі з джихадистами «Ісламської держави» (ІД).