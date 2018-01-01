Туреччина просить Чехію екстрадувати курдського лідера

Саліх Муслюм постане перед чеським судом в понеділок

Влада Туреччини подала офіційний запит на екстрадицію колишнього лідера Демократичного союзу Сирії (PYD) Саліха Муслюма, якого було заарештовано в Чехії в неділю. Про це заявив речник турецького уряду Бекір Боздаг в понеділок, спілкуючись із телеканалом NTV, передає агентство Reuters. За його словами Міністерство юстиції Туреччини виконало всі



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Саліх Муслюм постане перед чеським судом в понеділок

Влада Туреччини подала офіційний запит на екстрадицію колишнього лідера Демократичного союзу Сирії (PYD) Саліха Муслюма, якого було заарештовано в Чехії в неділю. Про це заявив речник турецького уряду Бекір Боздаг в понеділок, спілкуючись із телеканалом NTV, передає агентство Reuters.

За його словами Міністерство юстиції Туреччини виконало всі необхідні процедури. Сам же Саліх Муслюм має постати перед судом Чехії в понеділок, який має винести рішення що робити далі із затриманим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав затримання в Празі одного з ватажків партії PYD (Партія «Демократичний союз» у Сирії) - Саліха Муслюма. Ердоган висловив надію на швидку його видачу Туреччині.

Ім'я колишнього співголови PYD / PKK Салиха Муслюма було включено в список особливо небезпечних злочинців, яких розшукують за лінією МВС Туреччини. За його затримання призначена нагорода в чотири мільйони турецьких лір (більше одного мільйона доларів США).