Туристи із США та Китаю почали значно частіше їздити в Україну



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У 2018 році відбулись якісні зрушення в структурі іноземного туристичного потоку до України

До найбільш популярних для відвідування іноземцями областей входять Закарпатська, Одеська та Харківська області

В 2018 році Україну стали більше відвідувати туристи Західної Європи, США, Китаю.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

«За підсумками 2018 року, надходження туристичного збору зросли на 29,2% і склали 90,7 млн грн. Сукупні надходження туристичного збору та податкових платежів з туристичної галузі зросли на 20,7% - до 4,2 млрд грн. Це свідчить про зростання обсягів внутрішніх туристичних потоків та ефективність впровадження реформи децентралізації, а саме: підвищення фіскальної дисципліни на місцях», - заявили у міністерстві.

Зазначається, що при цьому в 2018 році відбулись якісні зрушення в структурі іноземного туристичного потоку до України.

«Держприкордонслужба зафіксувала зростання кількості туристів з неприкордонних країн, зокрема, Європи: Іспанії - на 68%, Великобританії - 47,3%, Литви - 23,4%, Італії - 15,4%, Німеччини - 13,3%, Франції - 9,2%, а також Індії - на 57,4%, Китаю - на 38,8%, Японії - на 38,3%, Ізраїлю - на 21,7% та США - на 19%», - повідомили у Мінекономрозвитку, додавши, що прикордонний рух навпаки скоротився.

Такі зміни в структурі туристичного потоку, як зауважили у міністерстві, стали результатом активізації просування України на міжнародному туристичному ринку, двостороннього співробітництва, візової лібералізації, збільшення пропозицій прямого та бюджетного авіасполучення.

«До найбільш популярних для відвідування іноземцями областей входять Закарпатська, Одеська та Харківська (набуває ролі центру ділового туризму) області», - зазначили у міністерстві.

Раніше повідомлялося, що Одеська область посіла третє місце в Україні за надходженнями від сплати туристичного збору за даними 2018 року.