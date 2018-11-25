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    Туск назвав пісню-девіз саміту з Brexit

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    <span>Тереза Мей та Дональд Туск&nbsp;</span> - Туск назвав пісню-девіз саміту з Brexit
    Тереза Мей та Дональд Туск 
    Фото: AFP

    Пісня групи Queen стала девізом саміту з Brexit

    Президент Європейської ради Дональд Туск згадав пісню легендарної групи Queen напередодні переговорів щодо Brexit з прем'єром Британії Терезою Мей.

    Про це Туск написав у Twitter.

    «В якості девізу на завтра слова Фредді Мерк'юрі, який помер рівно 27 років тому: «Друзі залишаться друзями - до самого кінця», - зазначив він.

    Як повідомлялося, позачерговий саміт ЄС, присвячений завершенню роботи над угодою про Brexit, відбудеться 25 листопада в Брюсселі.

    Також на саміті лідери країн-членів ЄС мають прийняти політичну декларацію про майбутні стосунки після виходу Великої Британії з блоку.

    Як повідомлялося, 14 листопада після бурхливих дебатів британський кабінет міністрів вирішив підтримати досягнуту раніше підсумкову угоду про вихід із ЄС.

    Пізніше Єврокомісія оприлюднила протокол, погоджений представниками Великої Британії та ЄС у повному обсязі, який враховує особливості відносин між Ірландією та Північною Ірландією та містить гарантії, що за будь-яких умов між країнами не буде встановлено жорсткого кордону.

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