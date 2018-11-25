Туск назвав пісню-девіз саміту з Brexit



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Тереза Мей та Дональд Туск Фото: AFP

Пісня групи Queen стала девізом саміту з Brexit

Президент Європейської ради Дональд Туск згадав пісню легендарної групи Queen напередодні переговорів щодо Brexit з прем'єром Британії Терезою Мей.

Про це Туск написав у Twitter.

«В якості девізу на завтра слова Фредді Мерк'юрі, який помер рівно 27 років тому: «Друзі залишаться друзями - до самого кінця», - зазначив він.

As a motto for tomorrow, the words of Freddie Mercury, who passed away exactly 27 years ago: "Friends will be friends, right till the end". — Donald Tusk (@eucopresident) 24 листопада 2018 р.

Як повідомлялося, позачерговий саміт ЄС, присвячений завершенню роботи над угодою про Brexit, відбудеться 25 листопада в Брюсселі.

Також на саміті лідери країн-членів ЄС мають прийняти політичну декларацію про майбутні стосунки після виходу Великої Британії з блоку.

Як повідомлялося, 14 листопада після бурхливих дебатів британський кабінет міністрів вирішив підтримати досягнуту раніше підсумкову угоду про вихід із ЄС.

Пізніше Єврокомісія оприлюднила протокол, погоджений представниками Великої Британії та ЄС у повному обсязі, який враховує особливості відносин між Ірландією та Північною Ірландією та містить гарантії, що за будь-яких умов між країнами не буде встановлено жорсткого кордону.