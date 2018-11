Туск назвав пісню-девіз саміту з Brexit

Пісня групи Queen стала девізом саміту з Brexit

Президент Європейської ради Дональд Туск згадав пісню легендарної групи Queen напередодні переговорів щодо Brexit з прем'єром Британії Терезою Мей.

Про це Туск написав у Twitter.

«В якості девізу на завтра слова Фредді Мерк'юрі, який помер рівно 27 років тому: «Друзі залишаться друзями - до самого кінця», - зазначив він.

