Туск: Росія продовжує агресію проти України та вбиває українців

Туск наголосив, що ЄС засуджує російську агресію і ніколи не визнає анексію Криму

Загибель напередодні п’яти українських військових засвідчує продовження Росією агресії проти України. На цьому наголосив президент Європейської ради Дональд Туск за результатами саміту «Східного партнерства» у п'ятницю у Брюсселі, повідомляє Укрінформ. «Незважаючи на наявні позитивні перспективи на майбутнє, заморожені та