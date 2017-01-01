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    Туск: Росія продовжує агресію проти України та вбиває українців

    Туск наголосив, що ЄС засуджує російську агресію і ніколи не визнає анексію Криму
    Загибель напередодні п’яти українських військових засвідчує продовження Росією агресії проти України. На цьому наголосив президент Європейської ради Дональд Туск за результатами саміту «Східного партнерства» у п'ятницю у Брюсселі, повідомляє Укрінформ. «Незважаючи на наявні позитивні перспективи на майбутнє, заморожені та
    • 24 Листопада, 17:25
    • Розсилка
    <span>Дональд Туск</span>
    Дональд Туск

    Туск наголосив, що ЄС засуджує російську агресію і ніколи не визнає анексію Криму

    Загибель напередодні п’яти українських військових засвідчує продовження Росією агресії проти України.

    На цьому наголосив президент Європейської ради Дональд Туск за результатами саміту «Східного партнерства» у п'ятницю у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

    «Незважаючи на наявні позитивні перспективи на майбутнє, заморожені та збройні конфлікти продовжують заважати розвитку країн «Східного партнерства». Загибель п'яти українських військових учора стало черговим підтвердженням трагічних наслідків агресії Росії в Україні», - заявив Туск.

    Він наголосив, що ЄС засуджує російську агресію і ніколи не визнає анексію Криму.
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