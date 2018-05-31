Twitter почав блокувати акаунти неповнолітніх користувачів з ЄС

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Twitter не може відокремити контент для тих, кому менше 13 років й для тих, хто старший цього віку

Twitter почав блокувати акаунти користувачів з ЄС, які були молодше 13 років на момент реєстрації.

Причиною блокування стало нове «Положення про загальний захист даних ЄС», повідомляє The Guardian.

Twitter наразі не коментує ситуацію, проте джерела в компанії розповіли, що так вона намагається діяти в рамках нових правил.

Twitter не може відокремити контент для тих, кому менше 13 років й для тих, хто старший цього віку. Отже, компанія вирішила заблокувати всі ті акаунти, які були створені неповнолітніми користувачами. Втім, Twitter шукає інше рішення для цієї проблеми.

Користувачі почали надсилати в службу підтримки копії документів, які підтверджують їхній вік.

Нагадаємо, у Facebook і Twitter ввели нові правила.