  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Twitter почав блокувати акаунти неповнолітніх користувачів з ЄС

    • Розсилка
    Twitter почав блокувати акаунти неповнолітніх користувачів з ЄС

    Twitter не може відокремити контент для тих, кому менше 13 років й для тих, хто старший цього віку

    Twitter почав блокувати акаунти користувачів з ЄС, які були молодше 13 років на момент реєстрації.

    Причиною блокування стало нове «Положення про загальний захист даних ЄС», повідомляє The Guardian.

    Twitter наразі не коментує ситуацію, проте джерела в компанії розповіли, що так вона намагається діяти в рамках нових правил.

    Twitter не може відокремити контент для тих, кому менше 13 років й для тих, хто старший цього віку. Отже, компанія вирішила заблокувати всі ті акаунти, які були створені неповнолітніми користувачами. Втім, Twitter шукає інше рішення для цієї проблеми.

    Користувачі почали надсилати в службу підтримки копії документів, які підтверджують їхній вік.

    Нагадаємо, у Facebook і Twitter ввели нові правила.

    Читайте також
    ЄС Twitter соціальні мережі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ