Twitter тестує систему грошових винагород

Наразі функцію тестують в американському сегменті соціальної мережі

Соціальна мережа Twitter тестує нову функцію Tip Jar, яка дозволить користувачам відправляти гроші на облікові записи. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що функція дозволить користувачам напряму платити улюбленим авторам і творцям контенту.

Наразі функцію тестують в американському сегменті соціальної мережі. Поки пожертвування можуть отримати лише деякі люди – блогери, журналісти, автори й експерти. Tip Jar підтримує цілу низку варіантів оплати, серед яких PayPal, Venmo, Patreon, Cash App та Bandcamp.

Для відправлення грошей користувачеві всього лише потрібно натиснути на іконку у вигляді доларової банкноти поруч з імʼям облікового запису. Користувачі, які не бажають отримувати пожертвування, можуть відключити Tip Jar.