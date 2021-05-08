  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Twitter тестує систему грошових винагород

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Twitter тестує систему грошових винагород

    Наразі функцію тестують в американському сегменті соціальної мережі

    Соціальна мережа Twitter тестує нову функцію Tip Jar, яка дозволить користувачам відправляти гроші на облікові записи. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Зазначається, що функція дозволить користувачам напряму платити улюбленим авторам і творцям контенту.

    Наразі функцію тестують в американському сегменті соціальної мережі. Поки пожертвування можуть отримати лише деякі люди – блогери, журналісти, автори й експерти. Tip Jar підтримує цілу низку варіантів оплати, серед яких PayPal, Venmo, Patreon, Cash App та Bandcamp.

    Для відправлення грошей користувачеві всього лише потрібно натиснути на іконку у вигляді доларової банкноти поруч з імʼям облікового запису. Користувачі, які не бажають отримувати пожертвування, можуть відключити Tip Jar.

    Теги: гроші Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies