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    Twitter введе обмеження на коментарі

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    Twitter введе обмеження на коментарі

    Нову функцію почнуть тестувати вже в першому кварталі цього року

    Twitter дасть користувачам можливість обмежувати аудиторію, яка може писати відповіді до твіту.

    Про це розповіла директорка компанії з управління продуктами Сюзан Ксі, пише The Verge.

    Під час публікації твітів користувач зможе вибрати, до якої категорії віднести допис: global (може коментувати будь-хто), group (коментують тільки ті, кого читає автор), panel (можуть коментувати тільки відмічені в пості) або statement (без коментарів).

    Twitter час
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