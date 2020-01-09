Twitter введе обмеження на коментарі



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Нову функцію почнуть тестувати вже в першому кварталі цього року

Twitter дасть користувачам можливість обмежувати аудиторію, яка може писати відповіді до твіту.

Про це розповіла директорка компанії з управління продуктами Сюзан Ксі, пише The Verge.

Під час публікації твітів користувач зможе вибрати, до якої категорії віднести допис: global (може коментувати будь-хто), group (коментують тільки ті, кого читає автор), panel (можуть коментувати тільки відмічені в пості) або statement (без коментарів).