У 2019 році температура океану досягла рекордних значень



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У 2019 році температура океану досягла рекордних значень Фото: Modis/Terra/Nasa

Науковці помітили, що швидкість потепління з 1987 до 2019 рік зросла в чотири рази

У 2019 році температура океанів досягла рекордного рівня, що свідчить про пришвидшення глобального потепління.

Про це передає The Guardian.

Кількість тепла, що потрапляє до океану дорівнює тому, якщо у кожної людини на планеті цілодобово працюватимуть мікрохвильовки.

Науковці помітили, що швидкість потепління з 1987 до 2019 рік зросла в чотири рази. Найпоширенішим показником глобального потепління є середня температура повітря на суші.

Як повідомив професор Джон Абрахам з Університету Святого Томаса в Міннесоті, останні п'ять років є рекордними щодо підвищення температури Окена.

За його словами, потепління океанів призводить до більш сильних штормів і порушує круговорот води, що означає більше повеней, посух і лісових пожеж, а також підвищення рівня моря.

«Океани - це саме те, що говорить вам про те, як швидко прогрівається Земля. Ми виявили, що 2019 рік був не тільки найтеплішим роком за всю історію спостережень, він продемонстрував найбільший однорічний приріст за все десятиліття», - сказав Абрахам.

Нагрітий океан спричиняє сильніше шторми та порушує колообіг води, що впливає на появу повеней, посух і пожеж.

Також через потепління тануть льодовики, через що підіймається рівень моря. Вчені очікують, що до кінця століття підвищення рівня моря досягне одного метра, що призведе до переселення близько 150 мільйонів людей по всьому світу.