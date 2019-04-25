Спроби дестабілізувати парламент і Україну в «міжпрезидентський» період зазнали краху

Заспокойтеся, кулуарні жучки, не буде в Україні дострокових парламентських виборів! Все пройде у свій час

Рада прийняла Закон про функціонування державної мови. 278 «за»! А «на закуску» - депутати, проголосувавши за відповідну постанову, чим відкрили шлях до проведення в Києві Парламентської асамблеї НАТО у травні 2020 року. Між тим, за відставку спікера Андря Парубія за добу зібрано «аж» 33 підписи. Що це все означає? А те, що спроби дестабілізувати парламент і країну в «міжпрезидентський» період однозначно провалюються. Заспокойтеся, кулуарні жучки, не буде в Україні дострокових парламентських виборів! Все пройде у свій час, наприкінці жовтня, тож зосередитися треба на виборному законодавстві і на формуванні адекватних списків. Адже час нині такий, що абикого туди уже не запишеш, бо фігуранти будуть прискіпливо проаналізовані до останнього публічного виступу, нехай і 10-ти літньої давнини, до останнього рядка майнової декларації.

А що ж тоді можна сказати про «паспортизацію», якою Путін щойно ощасливив рашистську масу? Навіщо він так очевидно і одразу створює проблеми «на старті» новому президентові Зеленському, за якого «топили» і Янукович з Азіровим, і навіть сам Жириновський? Молодий політолог Олег Саакян, за народженням дончанин, сказав про це Укрінформу так: «Ці території трималися виключно на страху перед «каратєлямі», «київською хунтою». (…) Але Україна обрала Володимира Зеленського, з якого зліпити «хунту» або «каратєля» Росії на сьогодні швидко не вдасться». А ще, ясно, що в Кремлі розраховують залякати новачків, скористатися з ситуації невизначеності, адже й та сама «команда Зеленського» поки що нічим, крім цілком правильних слів, не відзначилася. Втім, схоже, це саме ті слова, які унеможливлюють зміну курсу, що ним іде Україна уже п’ять років. Так, «команда Путіна» була цілком спроможна таке спрогнозувати і мабуть, спрогнозувала, але вона абсолютно не здатна діяти відповідно ситуації, не по шаблону. А шаблон у них один: лякати і обдурювати – обдурювати і лякати. Тож загальний підсумок тут може бути лише один: В Кремлі думали, що Україна, нарешті, програла, в вона – знову перемогла!

P.S. Ледве не забув. Обмінки бачили? Гривня піднялася!

Джерело: Блог Сергія Тихого

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