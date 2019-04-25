У цьогорічних військових навчаннях Sea Breeze-2019 візьмуть участь 17 держав членів НАТО



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Sea Breeze-2019 відбудуться у північно-західній частині Чорного моря, в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях

Військові навчання розпочнуться на початку липня

В Одесі відбулась заключна конференція з планування міжнародних навчань Sea Breeze-2019, що відбудуться на початку липня 2019 року за участі 17 держав-членів НАТО.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

«За попередніми домовленостями, в цьогорічному навчанні візьмуть участь 17 держав-членів НАТО. Навчання традиційно будуть передбачати виконання завдань за стандартами НАТО на морі, на суші, в повітрі і під водою. Крім того, заплановані артилерійські стрільби і низка вправ, суть яких не розголошується, бо залишається актуальним режим «вільної гри», в якому раптові завдання надходитимуть від багатонаціонального штабу навчань», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, протягом чотирьох днів учасники узгоджували план проведення навчань та маневрів, формат участі країн-учасниць, рекогносцировку місць проведення, склад та чисельність багатонаціонального штабу, до складу якого входитимуть представники кожної країни-учасниці.

Командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко подякував учасникам конференції за роботу та висловив сподівання, що цьогорічні міжнародні навчання традиційно пройдуть на високому рівні.

Як повідомлялося, Sea Breeze-2019 відбудуться у північно-західній частині Чорного моря, в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Військовослужбовці українських ВМС спільно з партнерами виконуватимуть завдання за стандартами НАТО на морі, суходолі, у повітрі та під водою.

Навчання Сі Бриз (Sea Breeze exercise) — багатонаціональні військові навчання, що проводяться в Україні з 1997 року відповідно до «Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин» між міністерствами оборони США та України. Метою навчань є покращення співпраці і координації між країнами чорноморського регіону, окрім РФ, відпрацювання маневрів у морі і на суходолі. За домовленістю, Україна надає військову і цивільну інфраструктуру чорноморського узбережжя, а США підтримують навчання фінансово, надають допомогу в техніці та обладнанні. Участь в навчаннях можуть брати не лише країни-члени НАТО, а й інші позаблокові країни.