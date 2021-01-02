У 2021 році у країні точно пройдуть Олімпійські ігри, – прем'єр Японії

Премʼєр Японії запевнив, що Олімпіада у Токіо відбудеться влітку, попри пандемію коронавірусу

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа запевнив, що у 2021 році у країні відбудуться Олімпійські та Паралімпійські ігри, перенесені через пандемію коронавірусу – це сталося вперше в історії змагань. Про це повідомляє BBC.

«Цього літа ми проведемо у Токіо Олімпійські та Паралімпійські ігри, які символізують єдність світу. Ми ретельно продовжуватимемо підготовку з тим, щоб провести Ігри у безпечних та захищених умовах», – заявив японський прем’єр у новорічному зверненні.

Суґа також зазначив, що пандемія коронавірусу нагадала світові про «необхідність глобальної солідарності» і що Японія відіграватиме важливу роль у світі після завершення коронавірусної кризи, «прагнучи втілити ідею «об’єднаного світу» і «роблячи ставку на багатосторонність».

У той же час, проведене національним мовником NHK опитування показало, що більшість японців проти проведення Ігор у 2021 році. Вони виступають за їхнє відтермінування або ж узагалі скасування.

Ігри у Токіо можуть стати найдорожчою літньою Олімпіадою в історії. Витрати на них зросли на $2,8 мільярда через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу. Утім, організатори виключають відкладення змагань або ж їхнє скасування.

Упродовж останніх днів у Японії різко зросла кількість хворих на Covid-19 – вперше за добу реєструють понад тисячу випадків. Проте прем’єр запевнив, що змагання таки відбудуться цього літа й будуть «безпечними та надійними».

У Японії з початку пандемії зареєстрували понад 239 тисяч випадків інфікування та понад 3,3 тисячі смертей. При цьому за добу 31 грудня у країні виявили рекордні 1 337 нових випадків.

Нагадаємо, що організатори Олімпіади-2020 прокоментували можливість скасування ігор у Токіо.

Як відомо, Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на літо 2021 року через поширення коронавірусу, відбудуться у визначений час, попри те, що світ досі не впорався з пандемією Covid-19.

Раніше МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

Крім того, Кабмін передбачив 2,8 млрд грн на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор.

Додамо, Олімпіада у Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться у період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.