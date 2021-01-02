  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У 2021 році у країні точно пройдуть Олімпійські ігри, – прем'єр Японії

    • Розсилка
    <p>Олімпійські ігри повинні розпочатися 23 липня, а Паралімпійські через місяць&nbsp;&ndash;&nbsp;24 серпня</p> - У 2021 році у країні точно пройдуть Олімпійські ігри, – прем'єр Японії

    Олімпійські ігри повинні розпочатися 23 липня, а Паралімпійські через місяць – 24 серпня

    Фото з відкритих джерел

    Премʼєр Японії запевнив, що Олімпіада у Токіо відбудеться влітку, попри пандемію коронавірусу

    Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа запевнив, що у 2021 році у країні відбудуться Олімпійські та Паралімпійські ігри, перенесені через пандемію коронавірусу – це сталося вперше в історії змагань. Про це повідомляє BBC.

    «Цього літа ми проведемо у Токіо Олімпійські та Паралімпійські ігри, які символізують єдність світу. Ми ретельно продовжуватимемо підготовку з тим, щоб провести Ігри у безпечних та захищених умовах», – заявив японський прем’єр у новорічному зверненні.

    Суґа також зазначив, що пандемія коронавірусу нагадала світові про «необхідність глобальної солідарності» і що Японія відіграватиме важливу роль у світі після завершення коронавірусної кризи, «прагнучи втілити ідею «об’єднаного світу» і «роблячи ставку на багатосторонність».

    У той же час, проведене національним мовником NHK опитування показало, що більшість японців проти проведення Ігор у 2021 році. Вони виступають за їхнє відтермінування або ж узагалі скасування.

    Ігри у Токіо можуть стати найдорожчою літньою Олімпіадою в історії. Витрати на них зросли на $2,8 мільярда через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу. Утім, організатори виключають відкладення змагань або ж їхнє скасування.

    Упродовж останніх днів у Японії різко зросла кількість хворих на Covid-19 – вперше за добу реєструють понад тисячу випадків. Проте прем’єр запевнив, що змагання таки відбудуться цього літа й будуть «безпечними та надійними».

    У Японії з початку пандемії зареєстрували понад 239 тисяч випадків інфікування та понад 3,3 тисячі смертей. При цьому за добу 31 грудня у країні виявили рекордні 1 337 нових випадків.

    Нагадаємо, що організатори Олімпіади-2020 прокоментували можливість скасування ігор у Токіо.

    Як відомо, Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на літо 2021 року через поширення коронавірусу, відбудуться у визначений час, попри те, що світ досі не впорався з пандемією Covid-19.

    Раніше МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

    Крім того, Кабмін передбачив 2,8 млрд грн на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор.

    Додамо, Олімпіада у Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться у період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

    Теги: Олімпійські ігри (Олімпіада) Японія Паралімпійські Ігри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies