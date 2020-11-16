  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Олімпійські ігри-2021 у Токіо більше не переноситимуть

    • Розсилка
    <span>Олімпіада в Токіо відбудеться у визначений час</span> - Олімпійські ігри-2021 у Токіо більше не переноситимуть
    Олімпіада в Токіо відбудеться у визначений час
    Фото: Reuters

    Прем'єр-міністр Японії і глава МОК домовилися, що перенесена на 2021 рік Олімпіада в Токіо відбудеться у визначений час попри пандемію

    Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на літо 2021 року через поширення коронавірусу, відбудуться у визначений час, попри те, що світ досі не впорався з пандемією Covid-19. Про це понеділок, 16 листопада, у Токіо домовилися глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) і прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, повідомляє інформаційна агенція dpa.

    Японський прем'єр висловив упевненість, що ігри відбудуться наступного літа у столиці Японії як «доказ того, що людство перемогло вірус».

    Бах подякував урядовцю за зусилля й підкреслив, що спортивне свято стане символом солідарності. «Разом ми зможемо зробити ці Олімпійські ігри й Олімпійський вогонь світлом у кінці тунелю», – додав глава МОК.

    За даними агентства Kyodo, МОК збирається допомогти забезпечити вакциною від коронавірусу спортсменів і гостей Олімпіади.

    Нагадаємо, що Японія готується до Олімпійських ігор-2021.

    Зазначимо, у Токіо відкрилася головна водна арена Олімпіади.

    До слова, Японія запевнила, що проведе Олімпійські ігри у 2021 році.

    Нагадаємо, що Кабмін передбачив 2,8 млрд грн на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор.

    Крім того, 30 березня Міжнародні олімпійський і паралімпійський комітети, уряди Японії та Токіо вибрали нові дати проведення ігор – з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Пізніше віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету заявив, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть незважаючи на ситуацію з пандемією.

    У липні в Офісі президента заявили, що Україна планує брати участь в конкурсі на проведення Олімпійських ігор у 2028 році чи у 2030 році.

    До слова, МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

    Додамо, Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

    Теги: Олімпійські ігри (Олімпіада) Томас Бах МОК вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies