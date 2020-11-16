Олімпійські ігри-2021 у Токіо більше не переноситимуть

Олімпіада в Токіо відбудеться у визначений час

Олімпіада в Токіо відбудеться у визначений час

Прем'єр-міністр Японії і глава МОК домовилися, що перенесена на 2021 рік Олімпіада в Токіо відбудеться у визначений час попри пандемію

Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на літо 2021 року через поширення коронавірусу, відбудуться у визначений час, попри те, що світ досі не впорався з пандемією Covid-19. Про це понеділок, 16 листопада, у Токіо домовилися глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) і прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, повідомляє інформаційна агенція dpa.

Японський прем'єр висловив упевненість, що ігри відбудуться наступного літа у столиці Японії як «доказ того, що людство перемогло вірус».

Бах подякував урядовцю за зусилля й підкреслив, що спортивне свято стане символом солідарності. «Разом ми зможемо зробити ці Олімпійські ігри й Олімпійський вогонь світлом у кінці тунелю», – додав глава МОК.

За даними агентства Kyodo, МОК збирається допомогти забезпечити вакциною від коронавірусу спортсменів і гостей Олімпіади.

Нагадаємо, що Японія готується до Олімпійських ігор-2021.

Зазначимо, у Токіо відкрилася головна водна арена Олімпіади.

До слова, Японія запевнила, що проведе Олімпійські ігри у 2021 році.

Нагадаємо, що Кабмін передбачив 2,8 млрд грн на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор.

Крім того, 30 березня Міжнародні олімпійський і паралімпійський комітети, уряди Японії та Токіо вибрали нові дати проведення ігор – з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Пізніше віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету заявив, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть незважаючи на ситуацію з пандемією.

У липні в Офісі президента заявили, що Україна планує брати участь в конкурсі на проведення Олімпійських ігор у 2028 році чи у 2030 році.

До слова, МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

Додамо, Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.