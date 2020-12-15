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    У світі

    Організатори Олімпіади-2020 прокоментували можливість скасування ігор у Токіо

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    Олімпійські ігри мають пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року - Організатори Олімпіади-2020 прокоментували можливість скасування ігор у Токіо
    Олімпійські ігри мають пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року
    Фото з відкритих джерел

    Хоча більша частина громадян Японії виступає проти Олімпіади

    На сьогодні немає такого сценарію, при якому Олімпійські ігри у Токіо у 2021 році будуть скасовані. Про це заявила губернатор Токіо Юріко Коїке, передає France 24.

    На її думку, досвід Олімпіади у Токіо вплине на проведення зимових ігор 2022 року у Пекіні і літніх 2022 року у Парижі. Вона також зазначила, що раніше влада виключила варіант з перенесенням змагань.

    «Громадяни світу розглядають Олімпіаду у Токіо як символ того, що людство переможе коронавірус. Якщо Токіо не зробить всі зусилля проти коронавірусу, що тоді станеться з Парижем через чотири роки? Думаю, ми повинні успішно провести Олімпіаду у Токіо, це матиме серйозний вплив на майбутні Ігри у Парижі», – додала Коїке.

    Нагадаємо, що серфінг та брейк-данс включили у програму Олімпіади 2024 року.

    Як відомо, Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на літо 2021 року через поширення коронавірусу, відбудуться у визначений час, попри те, що світ досі не впорався з пандемією Covid-19.

    Раніше МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

    Крім того, Кабмін передбачив 2,8 млрд грн на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор.

    Додамо, Олімпіада у Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться у період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

    Теги: Олімпійські ігри (Олімпіада) Японія влада коронавірус
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