Організатори Олімпіади-2020 прокоментували можливість скасування ігор у Токіо

Хоча більша частина громадян Японії виступає проти Олімпіади

На сьогодні немає такого сценарію, при якому Олімпійські ігри у Токіо у 2021 році будуть скасовані. Про це заявила губернатор Токіо Юріко Коїке, передає France 24.

На її думку, досвід Олімпіади у Токіо вплине на проведення зимових ігор 2022 року у Пекіні і літніх 2022 року у Парижі. Вона також зазначила, що раніше влада виключила варіант з перенесенням змагань.

«Громадяни світу розглядають Олімпіаду у Токіо як символ того, що людство переможе коронавірус. Якщо Токіо не зробить всі зусилля проти коронавірусу, що тоді станеться з Парижем через чотири роки? Думаю, ми повинні успішно провести Олімпіаду у Токіо, це матиме серйозний вплив на майбутні Ігри у Парижі», – додала Коїке.

Нагадаємо, що серфінг та брейк-данс включили у програму Олімпіади 2024 року.

Як відомо, Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на літо 2021 року через поширення коронавірусу, відбудуться у визначений час, попри те, що світ досі не впорався з пандемією Covid-19.

Раніше МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

Крім того, Кабмін передбачив 2,8 млрд грн на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор.

Додамо, Олімпіада у Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться у період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.